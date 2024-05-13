Угроза полуокружения Харькова: эксперт назвал главную цель наступления РФ

Ствольная артиллерия сможет достать до северных и северо-восточных окраин Харькова, предупредил Александр Мусиенко.

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/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Стратегическая цель оккупантов РФ - полуокружение Харькова с северного, восточного и западного направления, заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, успешность задачи для РФ будет зависеть от скорости и объемов пакетов западной помощи, готовности нашего командования действовать и перебрасывать силы с Донбасса на северо-восток.

"Я вижу намерение поставить наше командование перед дилеммой, что защищать в первую очередь. То есть продолжать оборонительные операции в Донецкой области с переброской дополнительных сил, или все-таки перебросить их в Харьковскую область. Но основная причина наступления - это полуокружение Харькова. В этом смысле отвлечение войск является одним из элементом масштабной операции, начало которой мы наблюдаем", - считает эксперт.

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Угроза для Харькова

Вместе с тем он предупредил о том, что российские оккупанты смогут использовать для обстрела Харькова свою артиллерию, если им удастся подойти к городу на расстояние 25-30 километров, если россияне продвинутся к селу Липцы.

"Нужно понимать, что там будет 25-30 километров, а этого достаточно, чтобы обеспечить огневое воздействие. То есть ствольная артиллерия сможет достать до северных и северо-восточных окраин Харькова. Надеюсь, что наступательный темп получится сбить, и мы остановим их в результате комплексных оборонительных действий", - говорит эксперт.

Он также добавил, что ход событий зависит от того, как быстро Украина укрепит свои силы на севере Харьковской области, сколько оружия будет использовано и как быстро будут проходить поставки помощи от стран Запада.

"Если будет принят весь комплекс мер, думаю, им не дадут продвинуться дальше чем на 1-2 километра. Если нет, придется отойти уже на линии обороны по Харькову. Они достаточно крепкие и смогут долго сдерживать врага", - добавил Мусиенко.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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