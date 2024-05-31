Украина сможет истребителями F-16 бить по России: союзник в ЕС дал зеленый свет

Нидерланды не против, если Украина будет применять ее истребители F-16 по территории страны-агрессора России. У Киева есть право на самооборону, и в таком вопросе не должно быть никаких границ. Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот.
Как сообщает Радио Свобода, она рассказала о том, что Украина имеет право на реализацию принципов самообороны.
"Если у вас есть право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип", - отметила Слот.видео дня
Также Ганке Брюинс Слот подчеркнула, что Украина имеет право применять самолеты Запада над территорией РФ согласно статьи 51 Устава ООН, где и говорится о праве на самозащиту.
Истребители F-16 для Украины – главные новости по теме:
Первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16 на военной базе США в Аризоне, сообщило 23 мая американское издание Politico. Детали не разглашаются из соображений безопасности. Теперь украинские пилоты отправились на дополнительную подготовку в Европу.
Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16, сообщила министр иностранных дел Хаджа Лабиб. Первые самолеты должны прибыть к концу этого года, вся партия – к 2028 году.
Россия создала одно препятствие для F-16, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Он акцентировал внимание на том, что оккупанты стали защищать свои военные аэродрома от беспилотников и кассетных ракет.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
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