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Украина сможет истребителями F-16 бить по России: союзник в ЕС дал зеленый свет

Андрей Ганчук
31 мая 2024, 14:19
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Когда речь идет о самообороне, в этой ситуации для Украины не должно быть никаких границ, сказала министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот.
F-16, пилот ВСУ
Украина сможет бить самолетами F-16 по России, потому что имеет право на самооборону - МИД Нидерландов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Нидерланды не против, если Украина будет применять ее истребители F-16 по территории страны-агрессора России. У Киева есть право на самооборону, и в таком вопросе не должно быть никаких границ. Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот.

Как сообщает Радио Свобода, она рассказала о том, что Украина имеет право на реализацию принципов самообороны.

"Если у вас есть право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип", - отметила Слот.

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Также Ганке Брюинс Слот подчеркнула, что Украина имеет право применять самолеты Запада над территорией РФ согласно статьи 51 Устава ООН, где и говорится о праве на самозащиту.

ф-16 f-16 инфографика
Кратко об F-16 / Инфографика: Главред

Истребители F-16 для Украины – главные новости по теме:

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16 на военной базе США в Аризоне, сообщило 23 мая американское издание Politico. Детали не разглашаются из соображений безопасности. Теперь украинские пилоты отправились на дополнительную подготовку в Европу.

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16, сообщила министр иностранных дел Хаджа Лабиб. Первые самолеты должны прибыть к концу этого года, вся партия – к 2028 году.

Россия создала одно препятствие для F-16, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Он акцентировал внимание на том, что оккупанты стали защищать свои военные аэродрома от беспилотников и кассетных ракет.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

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