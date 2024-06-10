Не все F-16 придут в Украину: в ВСУ рассказали о размещении самолетов

Бригадный генерал отметил, что сейчас 4 страны подтвердили предоставление этих самолетов Украине.

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F-16, которые получит Украина, будут хранить на иностранных базах / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах. Такое решение необходимо для того, чтобы обезопасить самолеты от российских атак.

"Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ. То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут", - сказал он в интервью Радио Свобода.

По словам Голубцова, не все самолеты, которые будут переданы Воздушным силам, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят украинских пилотов и авиационный персонал: это будут украинские самолеты, которые будут использовать для подготовки украинских пилотов.

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Бригадный генерал отметил, что сейчас 4 страны подтвердили предоставление этих самолетов Украине, однако выразил мнение, что количество может увеличиться со временем, поскольку "почти все страны, в которых на вооружении есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35".

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Напомним, что бригадный генерал Сергей Голубцов назвал главную задачу для F-16 ВСУ. Он отметил, что не стоит воспринимать передачу ВСУ истребителей F-16 как панацею. Это будет комплекс, наряду с использованием и средств РЭБ, и радиотехнических средств обнаружения.

Стало известно, почему Украина не сможет эффективно использовать F-16 до 2025 года. В ISW отметили, что полноценная эскадрилья из 20 самолетов требует 40 пилотов. Такое количество специалистов будет подготовлено только до конца 2025 года.

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