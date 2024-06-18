Когда ВСУ смогут атаковать РФ с F-16: Криволап раскрыл оптимистичные сроки

Сейчас в Аризоне огромная очередь на обучение, поскольку продолжается замена F-16 на более модернизированные Block 50/52 и Block 70/72/

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Когда Украина получит F-16 / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Википедия

В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям Конструкторского бюро Антонов Константин Криволап рассказал, получит ли Украина нужное для ведения боевых действий количество самолетов F-16 минимум за полгода-год.

"Да, проблема с обучением пилотов будет откладывать сроки использования и эксплуатации F-16 в Украине. Реальный срок подготовки пилотов составляет около 4-6 месяцев, быстрее сделать это не удастся", - отметил эксперт.

Он также рассказал, что украинские пилоты могут подтянуть английский, пилотирование и переход с миль на километры можно потренировать на симуляторе. Однако нужна выработка конкретных навыков и ощущений, потому что у пилота должны быть развиты нейрофизиологические реакции. Мгновенные и абсолютные реакции, когда ты сначала делаешь, а потом думаешь. Как в управлении автомобилем во время экстремальной ситуации.

"Сейчас в Аризоне огромная очередь на обучение, поскольку идет замена F-16 на более модернизированные Block 50/52 и Block 70/72. Например, иностранные пилоты обучаются по специальному курсу, который предусматривает навыки подавления ПВО противника на F-16 Block 50/52. Таких курсов там множество", - заявил Криволап.

Что известно об истребителе F-16 / Инфографика: Главред

Также он сообщил, что в Дании в этом году закрывается центр обучения на F-16, ведь у датчан уже нет этой машины на вооружении. Теперь они будут обучать своих пилотов управлять F-35 и перестраивают под этот самолет всю свою структуру.

"Оборудование передадут на базу в Румынии, которую помпезно открыли в ноябре прошлого года, но она до сих пор не работает. Там никого не обучают. Возможно, проблема в наличии инструкторов или технических средств, или все идет по задуманному плану. Но ни одного специалиста румынская база еще не выпустила. Исходя из этого, можно сделать вывод, согласно которому массовое применение F-16 в Украине будет откладываться из-за проблем с обучением пилотов", - подытожил Криволап.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Смотрите видео, в котором Криволап рассказал, почему затянулись поставки истребителей F-16:

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16. Украина и Дания обсудили ряд вопросов относительно переговоров по вступлению государства в Европейский Союз.

США подозревают в "затягивании" подготовки украинцев. В США умышленно задерживают процесс обучения украинских пилотов на F-16. Поэтому до конца года Украина будет иметь больше истребителей, чем пилотов для них, пишет издание The Times.

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