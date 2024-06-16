ВСУ открыли охоту на авиацию РФ: СМИ назвали оружие, которое может превзойти F-16

Украина может отогнать российскую авиацию в тыл, не используя даже дорогие средства поражения, такие как западные истребители F-16, пишут журналисты.

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Поражение Су-57 показало, что авиацию РФ можно отогнать дешевыми дронами - BI / Коллаж: Главред, фото: АрміяInform, Википедия

Силы обороны Украины, похоже, начали систематически атаковать авиабазы российских оккупантов на их территории при помощи дронов. Удар по истребителям Су-57 в Ахтубинске показал, что у агрессора России могут возникнуть проблемы даже с базированием авиации у себя дома, а дроны способны отогнать вражескую авиацию без F-16.

"Украина, похоже, теперь систематически атакует авиабазы ​​с помощью дронов, подобно тому, как в 2022 году она использовала управляемые ракеты HIMARS американского производства большой дальности для демонтажа российских логистических и командных сетей", - говорится в материале Business Insider.

Журналисты задаются вопросом, почему россияне не смогли перехватить эти дроны.

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"Атака в Ахтубинске предполагает, что российские возможности радиоэлектронной борьбы имеют достаточную широту, чтобы прикрыть фронт, но не глубину, чтобы защитить внутренние районы России", - отмечается в статье.

Также автор материала акцентирует внимание на том, что россияне прячут свое хваленое оружие, поскольку опасаются его потери в войне с Украиной.

"У России есть около дюжины Су-57, которые являются ответом Москвы на американские истребители-невидимки F-22 и F-35. Как и хваленый российский Т-14 "Армата", Су-57 не участвовал в войне в Украине. Вероятно, это отражает страх перед конфузом из-за потери современного оружия, и, возможно, отсутствие уверенности в том, что возможности этого оружия не будут соответствовать риторике", - указано в статье.

Автор статьи пришел к выводу, согласно которому ситуация показывает, что Украина способна отогнать российскую авиацию глубоко в тыл даже дешевыми дронами. И такие атаки могут стать более эффективными, чем даже применение F-16.

Кратко о Су-57 / Инфографика: Главред

Удар ВСУ по истребителям Су-57 в России – главные новости по теме:

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" Архангельской области 8 июня. Военный объект РФ находится в 589 километрах от территории украинского государства. Был поврежден Су-57 – самый современный истребитель в России.

В ВСУ заявили, что Су-57 применялся по Украине буквально считанные разы. Стоимость самолета оценивается в миллиарды долларов, поэтому захватчики активно его не использовались в ходе войны.

Позже в ГУР подтвердили, что были поражены два российских Су-57. Спикер военной разведки Андрей Юсов сказал, что у одного самолета серьезные повреждения, у второго – более легкие.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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