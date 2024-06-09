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Силы обороны впервые поразили новейший самолет СУ-57 РФ: уникальные детали операции

Юрий Берендий
9 июня 2024, 09:33обновлено 9 июня, 10:09
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Вследствие удара по аэродрому на территории РФ, ГУР смогли впервые в истории поразить новейший российский истребитель Су-57.
Силы обороны впервые поразили новейший самолет СУ-57 РФ: уникальные детали операции
Впервые в истории поражен новейший российский истребитель Су-57 / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, ГУР

8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" Архангельской области РФ, находящемуся в 589 километрах от украинской границы. В результате операции был поражен самый современный российский истребитель Су-57. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что об успешном поражении новейшего российского самолета свидетельствуют спутниковые снимки.

"На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения", - говорится в сообщении.

видео дня
Силы обороны впервые поразили новейший самолет СУ-57 РФ: уникальные детали операции
Фото: ГУР

В ГУР добавили, что Су-57 - это самый современный истребитель, принадлежащий России, способный использовать ракеты Х-59 и Х-69 для ударов. В воздушно-космических силах России сейчас находятся лишь несколько таких самолетов.

"Поражение Су-57 является первым случаем в истории", - резюмировали в разведке.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Взрывы в России - что известно об ударах по территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 июня впервые украинские беспилотники долетели до Северной Осетии в России, где находится стратегический военный аэродром "Моздок". Расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров.

Ночь на 31 мая была неспокойной для жителей Тамани, Керчи и Глазовки из-за сильных взрывов. В порту Кавказ произошел мощный пожар. По сообщению Телеграм-канала "Крымский ветер", ссылаясь на местных жителей, около трех часов ночи прогремело 8-10 взрывов.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 мая Силы обороны Украины атаковали военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ, которые находятся в Краснодарском крае России.

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