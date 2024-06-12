ВСУ поразили сразу два новейших Су-57 в РФ: в ГУР раскрыли степень повреждений

Украина впервые поразила сверхновые российские истребители Су-57, которые РФ боялась потерять и не подпускала близко к украинской границе, отметил Андрей Юсов.

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ВСУ повредили два Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" / Коллаж: Главред, фото: ГУР, Минобороны РФ

Украина повредила два новейших российских истребителя Су-57 на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ. Самолеты поразили на расстоянии около 600 км за линией украинской границы. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Относительно подтверждения поражения, мы сейчас можем говорить, что у одного Су-57- значительные повреждения, и у одного - более легкие. Вероятно, его будет возможно восстановить в более быстрые сроки. Тем не менее, факт: впервые поражены самолеты Су-57 и впервые поражены сразу два таких "сверхновых" российских истребителя", - отметил Юсов.

По его словам, россияне долгое время пытались наладить серийное производство Су-57, постоянно перенося сроки.

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"Сейчас речь на самом деле идет об искусственных экземплярах и искусственном производстве до десятка. Собственно, враг пытался максимально скрывать и завышать характеристики данного истребителя, называя его истребителем пятого поколения. Однако, в этом есть сомнения", - заявил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что Су-57 были поражены впервые. Самолеты являются "сверхновыми" истребителями и гордостью РФ.

Что известно по Су-57 / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Взрывы в Ахтубинске 9 июня - поражение российского Су-57

Напомним, 9 июня ВСУ впервые с начала вторжения РФ поразили новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар был частью охоты ВСУ на российскую военную авиацию далеко за пределами фронта.

Впоследствии спикер ГУР Андрей Юсов подтвердил удар по военно-воздушной базе РФ в Астраханской области. Он отметил, что у РФ может быть два пораженных истребителя Су-57.

Как сообщал Главред, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что самолеты Су-57 использовались очень ограниченно, преимущественно на большом расстоянии от линии фронта. Истребители не часто использовались возле границы с Украиной из-за их большой стоимости.

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