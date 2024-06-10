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Путин бесится после поражения "гордости" авиации РФ: в ГУР рассказали об ударе по Су-57

Руслана Заклинская
10 июня 2024, 15:44
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Российские Су-57 не залетали непосредственно в воздушное пространство Украины, поскольку оккупанты боялись потерять свой новейший самолет, рассказал Андрей Юсов.
Путин бесится после поражения 'гордости' авиации РФ: в ГУР рассказали об ударе по Су-57
Россияне пытались тщательно прятать Су-57, но не уберегли / Коллаж: Главред, фото: ГУР, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин бесится из-за поражения новейшего российского самолета Су-57. Сам факт поражения подтвержден, хотя операцию пока нельзя подтвердить или опровергнуть. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы можем констатировать сам факт поражения. Относительно самой операции - ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, да, замечательные новости. Путин действительно бесится. И реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать", - сказал он.

Юсов также подчеркнул, что Су-57 не залетали непосредственно в воздушное пространство Украины, поскольку россияне боялись, что их собьют. РФ завышала характеристики этого самолета с целью продажи и присутствия на международном рынке.

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"Собственно, не уберегли. Тем не менее, они действительно использовались для нанесения ракетных ударов по украинским гражданским объектам, по мирной инфраструктуре, поэтому вполне заслуженно такая кара состоялась", - отметил представитель ГУР.

Кроме этого, Юсов подчеркнул, что есть информация о вероятном поражении двух Су-57, а также о погибших и раненых оккупантах, которые были на момент удара в аэропорту.

"Есть уже публичная информация из вражеского информационного поля. Враг сам подтверждает поражение одной единицы. Есть обнародованные спутниковые снимки, которые четко показывают поражение одного воздушного судна. Соответственно, когда будет объективное подтверждение, мы будем говорить два. Сейчас есть информация о поражении двух Су-57. Относительно объективного подтверждения надо еще подождать", - сказал Юсов.

Он отметил, что хотя речь идет, вероятно, о поражении, технический анализ повреждений и восстановление займут время. Юсов подчеркнул, что любое поражение такой техники, как Су-57, является серьезным ударом по вражеским возможностям.

Путин бесится после поражения 'гордости' авиации РФ: в ГУР рассказали об ударе по Су-57
Что известно о российском Су-57 / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Взрывы в Ахтубинске 9 июня - поражение российского Су-57

Напомним, 9 июня ВСУ впервые с начала вторжения РФ поразили новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар был частью охоты ВСУ на российскую военную авиацию далеко за пределами фронта. Су-57 задело ударом БПЛА, а степень повреждения пока не установлена.

Впоследствии спикер ГУР Андрей Юсов подтвердил удар по военно-воздушной базе РФ в Астраханской области. Он отметил, что у РФ может быть два пораженных истребителя Су-57.

Как сообщал Главред, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что самолеты Су-57 использовались очень ограниченно, преимущественно на большом расстоянии от линии фронта. Истребители не часто использовались возле границы из-за их большой стоимости.

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