ВСУ 'приземлили' российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении - Генштаб

Украинские защитники сбили очередной вражеский штурмовик Су-23 за май.

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Украинские защитники сбили российский Су-25 / Коллаж: Главред, фото: ДШВ ВСУ, ОК "Запад"

В среду, 22 мая, Силы обороны Украины сбили российский штурмовик Су-25. Вражеский самолет украинские защитники ликвидировали на Покровском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Покровском направлении количество атак увеличилось до 25. Российские оккупанты штурмовыми группами и техникой "пытается вклиниться в наши боевые порядки". Ситуация на этом направлении остается напряженной - продолжается девять боевых столкновений.

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Самолет Су-25 Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

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Напомним, самолетопад российских воздушных судов продолжается. 18 мая зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Это уже четвертый сбитый Су-25 за май на счету этой бригады.

Также 11 мая штурмовик Су-25 российских оккупантов сбили украинские защитники на Авдеевском направлении. Это также удачная работа 110-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось эффективно уничтожить российский штурмовик Су-25. Самолет успешно сбили воины 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области.

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