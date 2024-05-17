Направление, на котором были сбиты "птички" оккупантов, а также подробности удачной охоты ВСУ не уточняются.

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ВСУ "приземлили" два российских самолета и один вертолет / Коллаж: Главред, фото: topwar.ru, Википедия

Силы обороны Украины уничтожили два российских самолета и один вражеский вертолет. Об этом свидетельствует отчет Генштаба ВСУ, опубликованный в Facebook утром 17 мая.

Направление, на котором были сбиты "птички" оккупантов, а также подробности удачной охоты ВСУ не уточняются.

Согласно сводке Генштаба, за минувшие сутки украинские военный обезвредили 1 410 оккупантов и уничтожили более 180 единиц вражеской техники, в частности:

видео дня

танков − 7 547 (+18) ед.;

боевых бронированных машин − 14 552 (+14) ед.;

артиллерийских систем − 12 603 (+38) ед.;

РСЗО − 1 071 (+1) ед.;

средств ПВО − 800 (+2) ед.;

самолетов − 353 (+2) ед.;

вертолетов − 326 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 073 (+45) ед.;

крылатых ракет − 2 200 (+0) ед.;

кораблей/катеров − 26 (+0) ед.;

подводных лодок − 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн − 17 104 (+56) ед.;

специальной техники − 2 062 (+7) ед.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.24 / Главред

Как сообщал Главред 11 мая, штурмовик Су-25 российских оккупантов был сбит украинскими защитниками на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в 110-ой отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Об уничтожении российского штурмовика Су-25 рассказывал и президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Отметим, по данным Министерства обороны Великобритании, за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины, РФ потеряла не менее 100 боевых самолетов.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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