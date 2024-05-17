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ВСУ "приземлили" два российских самолета и один вертолет

Анна Ярославская
17 мая 2024, 08:53
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Направление, на котором были сбиты "птички" оккупантов, а также подробности удачной охоты ВСУ не уточняются.
Су-25, Ка-52
ВСУ "приземлили" два российских самолета и один вертолет / Коллаж: Главред, фото: topwar.ru, Википедия

Силы обороны Украины уничтожили два российских самолета и один вражеский вертолет. Об этом свидетельствует отчет Генштаба ВСУ, опубликованный в Facebook утром 17 мая.

Направление, на котором были сбиты "птички" оккупантов, а также подробности удачной охоты ВСУ не уточняются.

Согласно сводке Генштаба, за минувшие сутки украинские военный обезвредили 1 410 оккупантов и уничтожили более 180 единиц вражеской техники, в частности:

видео дня
  • танков − 7 547 (+18) ед.;
  • боевых бронированных машин − 14 552 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем − 12 603 (+38) ед.;
  • РСЗО − 1 071 (+1) ед.;
  • средств ПВО − 800 (+2) ед.;
  • самолетов − 353 (+2) ед.;
  • вертолетов − 326 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 073 (+45) ед.;
  • крылатых ракет − 2 200 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед.;
  • подводных лодок − 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 104 (+56) ед.;
  • специальной техники − 2 062 (+7) ед.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.24
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.05.24 / Главред

Как сообщал Главред 11 мая, штурмовик Су-25 российских оккупантов был сбит украинскими защитниками на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в 110-ой отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Об уничтожении российского штурмовика Су-25 рассказывал и президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Отметим, по данным Министерства обороны Великобритании, за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины, РФ потеряла не менее 100 боевых самолетов.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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