ВСУ "приземлили" два российских самолета и один вертолет

Силы обороны Украины уничтожили два российских самолета и один вражеский вертолет. Об этом свидетельствует отчет Генштаба ВСУ, опубликованный в Facebook утром 17 мая.
Направление, на котором были сбиты "птички" оккупантов, а также подробности удачной охоты ВСУ не уточняются.
Согласно сводке Генштаба, за минувшие сутки украинские военный обезвредили 1 410 оккупантов и уничтожили более 180 единиц вражеской техники, в частности:
- танков − 7 547 (+18) ед.;
- боевых бронированных машин − 14 552 (+14) ед.;
- артиллерийских систем − 12 603 (+38) ед.;
- РСЗО − 1 071 (+1) ед.;
- средств ПВО − 800 (+2) ед.;
- самолетов − 353 (+2) ед.;
- вертолетов − 326 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 073 (+45) ед.;
- крылатых ракет − 2 200 (+0) ед.;
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед.;
- подводных лодок − 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 104 (+56) ед.;
- специальной техники − 2 062 (+7) ед.
Как сообщал Главред 11 мая, штурмовик Су-25 российских оккупантов был сбит украинскими защитниками на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в 110-ой отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Об уничтожении российского штурмовика Су-25 рассказывал и президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Отметим, по данным Министерства обороны Великобритании, за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины, РФ потеряла не менее 100 боевых самолетов.
Потери Украины и России в войне
Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.
По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.
По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").
Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.
Другие новости:
- В РФ прогремело более 35 взрывов: из-за атаки дронов загорелся порт, нефтебаза и НПЗ
- Севастополь и Балаклава - без света: что известно о ночной "бавовне" в Крыму
- РФ ночью ударила дронами по Украине: сколько удалось сбить
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред