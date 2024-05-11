"Грачу" подрезали крылья: ВСУ сбили на востоке российский штурмовик Су-25

Удачными действиями отметились зенитчики из 110-ой бригады ВСУ.

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На фронте сбили самолет РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Штурмовик Су-25 российских оккупантов был сбит украинскими защитниками на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в сообщении 110-ой отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручкою

"Самолетопад российских воздушных судов продолжается", - отметили украинские защитники.

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Они уточнили, что удачными действиями отметились зенитчики из 110-ой бригады.

"Сегодня поразили очередной Су-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше", - добавили бойцы из 110 ОМБр.

/ Facebook/110separatebrigade

Уничтожение самолетов РФ - последние новости по теме

Ранее в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось эффективно уничтожить российский штурмовик Су-25. Самолет был успешно сбит воинам 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины, совместно с Главным управлением разведки, впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 19 апреля. Этот самолет атаковал украинские города крылатыми ракетами Х-22, а также были уничтожены две такие ракеты.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш подчеркнул, что это был ответ на обстрелы украинских городов, в частности Днепра и Днепропетровщины, и что такие действия помогут ослабить возможности России в обстрелах Украины.

Самолет Су-25 Су-25 (неофициальное название "Грач") — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

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