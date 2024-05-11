"Грачу" подрезали крылья: ВСУ сбили на востоке российский штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25 российских оккупантов был сбит украинскими защитниками на Авдеевском направлении.
Об этом говорится в сообщении 110-ой отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручкою
"Самолетопад российских воздушных судов продолжается", - отметили украинские защитники.
Они уточнили, что удачными действиями отметились зенитчики из 110-ой бригады.
"Сегодня поразили очередной Су-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше", - добавили бойцы из 110 ОМБр.
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Ранее в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось эффективно уничтожить российский штурмовик Су-25. Самолет был успешно сбит воинам 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области.
Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины, совместно с Главным управлением разведки, впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 19 апреля. Этот самолет атаковал украинские города крылатыми ракетами Х-22, а также были уничтожены две такие ракеты.
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш подчеркнул, что это был ответ на обстрелы украинских городов, в частности Днепра и Днепропетровщины, и что такие действия помогут ослабить возможности России в обстрелах Украины.
Самолет Су-25
Су-25 (неофициальное название "Грач") — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.
Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.
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