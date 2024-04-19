ВСУ впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 – носитель ракет Х-22

Вражеский Ту-22МЗ сбили из зенитного ракетного комплекса С-200. Самолет удалось атаковать в 300 км от Украины.

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ВСУ сбили российский Ту-22М3 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Mash

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что 19 апреля впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

"Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам", - написал он в Telegram.

Олещук добавил, что в ходе сегодняшней атаки впервые были уничтожены две российские ракеты Х-22.

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"Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории. Я благодарю всех, кто сегодня обеспечил этот результат. Зло будет наказано", - добавил командующий Воздушными Силами.

Уничтожены 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик Ту-22М3 / t.me/ComAFUA

Издание РБК Украина пишет со ссылкой на источники в Силах обороны, уничтожение бомбардировщика Ту-22М3 - это операция ГУР. Самолет удалось атаковать в 300 км от Украины.

Сообщается, что после сбития бомбардировщика другой самолет, летевший за ним, развернулся.

"Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине", - рассказал собеседник издания.

24 канал со ссылкой на источники пишет, что вражеский Ту-22МЗ сбили из зенитного ракетного комплекса С-200.

Отметим, Ту-22М3 - это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire). Предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Из каких самолетов РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Ракета Х-22 - что о ней известно Х-22 "Буря" (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen — "Кухня") — советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22, пишет Википедия. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных и площадных целей с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боеголовки. Ракета Х-22 длительное время находилась в производстве и имеет множество модификаций.

В России упал самолет Ту-22М3 - что известно

Утром 19 апреля стало известно, что на территории Ставропольского края страны-агрессора РФ упал дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Самолет рухнул недалеко от хутора Богомолов Ставропольского края. На борту находилось четверо летчиков. РосСМИ писали, что были госпитализированы двое из них. Как минимум еще один летчик также успел катапультироваться. Судьба четвертого неизвестна.

Минобороны России подтвердило крушение Ту22М3 в Ставропольском крае. Там сообщили, что самолет упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Ракетный удар 19 апреля - последние новости

19 апреля Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате обстрела зафиксировано повреждение пятиэтажного жилого дома. Существует угроза того, что под завалами могут остаться люди.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что удар был нанесен по самому центру города. .

По последним данным МВД, в Днепре два человека погибли, еще 16 - ранены. Психологическую помощь получили 30 человек.

В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибли 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще два человека травмированы.

"К сожалению, количество пострадавших будет расти. Разбор завалов поврежденных домов продолжается", - добавили в МВД.

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