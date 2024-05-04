"Молодцы, ребята": украинские военные уничтожили российский Су-25 - Зеленский

Президент поблагодарил украинских военных за уничтожение российского самолета, но предупреждает об опасности.

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Украинские военные уничтожили российский Су-25 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГПСУ

Украинские военные мастерски уничтожили российский штурмовик Су-25. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Этот самолет удалось "приземлить" воинам из 110-й отдельной механизированной бригады. Они уничтожили российский самолет в Донецкой области.

"Особо отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 - в Донецкой области. Молодцы, ребята!" - сказал Зеленский. видео дня

Самолет Су-25 Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

В то же время президент добавил, что Украина может быть в опасности в ближайшие дни, потому что оккупанты не прекратят наносить удары даже на Пасху.

"Я хочу сейчас поблагодарить каждого воина в наших мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск - всем, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора. Важно в эти дни быть максимально внимательными", - добавил президент.

Сбитие самолета Ту-22М3 19 апреля - детали удара

Напомним, 19 апреля зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который атаковал украинские города крылатыми ракетами Х-22. Также в результате атаки были впервые уничтожены две российские ракеты Х-22.

Кроме этого, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что сбитие Ту-22М3 является вендеттой за обстрелы украинских городов, в частности Днепра и Днепропетровщины. Он подчеркнул, что это ослабит способности России в обстрелах Украины.

Как сообщал Главред, после сбития российского бомбардировщика Ту-22М3, другой самолет, участвовавший в атаке на Украину, вынужден был развернуться и не осуществил пуск ракет. ВСУ сбили бомбардировщик на расстоянии около 300 км от границы Украины.

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