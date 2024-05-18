'Грач' дотлевает в посадке: ВСУ сбили российский штурмовик Су-25

Это уже четвертая вражеская "сушка" на счету бойцов 110-й отдельной механизированной бригады за май.

https://glavred.info/ukraine/grach-dotlevaet-v-posadke-vsu-sbili-rossiyskiy-shturmovik-su-25-10566224.html Ссылка скопирована

Украинские зенитчики сбили российский Су-25 / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", НГУ

Зенитчики из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Об этом сообщила бригада в Facebook.

"Четвертый пошел! Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы. Снова прибили Су-25 врага! Сейчас его остатки дотлевают в одной из донецких посадок", - говорится в сообщении.

Это уже четвертый случай сбития российской "сушки" воинами 110-й отдельной механизированной бригады за май.

видео дня

"Наше небо станет адом для оккупантских пилотов! Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром! Уничтожение московитских "грачей" to be continued" - отметили в бригаде.

Что известно о 110-й ОМБр? 110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР.



В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.

Ликвидация самолетов РФ - последние новости

Напомним, самолетопад российских воздушных судов продолжается. 4 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось эффективно уничтожить российский штурмовик Су-25. Самолет успешно сбили воины 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области.

Также 11 мая штурмовик Су-25 российских оккупантов сбили украинские защитники на Авдеевском направлении. Это также удачная работа 110-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщал Главред, 19 апреля зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины, совместно с ГУР, впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 19 апреля. Этот самолет атаковал украинские города крылатыми ракетами Х-22, а также было уничтожено две такие ракеты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред