На авиабазе РФ под удар могли попасть два Су-57: в ГУР раскрыли потери врага

Есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов, уточнил Андрей Юсов.

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В РФ могли поразить два Су-57 / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, uacrussia.ru

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал информацию об ударе по военно-воздушной базе РФ в Ахтубинске Астраханской области.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, пораженных истребителей Су-57 могло быть два.

"Есть данные, которые продолжают уточняться. Есть предварительная информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов", - рассказал представитель ГУР. видео дня

Юсов пояснил, что ГУР только констатирует сам факт поражения, однако не комментирует средства поражения, а также то, чья это операция.

Представитель ГУР добавил, что инциденты на аэродромах, которые враг использует в войне против Украины, будут продолжаться.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Взрывы в Ахтубинске 9 июня - главные новости по теме

Как сообщалось ранее, ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69. 9 июня Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поразила новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар по данному самолету стал частью охоты ВСУ на военную авиацию россиян далеко за пределами фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате атаки на аэродром "Ахтубинск" под удар попал не только Су-57. Российские пропагандисты со ссылкой на источники в Генштабе подтверждают поражение истребителя "пятого поколения" Су-57 в ходе атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

Ранее сообщалось, что по открытым данным 2022 года, всего в изготовленном виде у россиян было 6 единиц Су-57, теперь стало 5. Су-57 может быть носителем ракет Х-59 и Х-69 (которой была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС), а также КАБы-1500.

/ Инфографика: Главред

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