"Штурмовик догорает в степях": уничтожение Су-25 РФ на востоке попало на видео

Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко сбили очередной российский самолет Су-25.

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Сбит российский самолет Су-25 / Коллаж: Главред, Фото: mil.gov.ua, Армія Inform

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один штурмовик российских оккупантов Су-25 на востоке.

Удачными действиями отличились воины из 110-й отдельной механизированной бригады, сообщил в Facebook военнослужащий Сергей Исаев.

По его данным, российский военный самолет был уничтожен на Покровском направлении в Донецкой области.

видео дня

Украинский военный уточнил, что это уже восьмой сбитый самолет РФ на счету бойцов за 20 дней.

"Восьмой пошел!" – добавил Исаев.

Подробности уничтожения вражеского самолета на Донбассе

Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 25 мая сбили очередной российский самолет Су-25, говорится в сообщении Telegram-канала ОСГВ "Хортица".

Вражеский самолет был сбит на Донецком направлении. "Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса", - говорится в сообщении.

В этот раз украинским бойцам даже удалось зафиксировать момент удара по Су-25 на видео.

Смотрите видео - уничтожен еще один вражеский Су-25:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25. Ранее военные "посадили на вечную стоянку" в донбасских степях российский штурмовик Су-25. А позднее зенитчики бригады точным попаданием ликвидировали еще одну вражескую "сушку".

Напомним, 18 мая зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Это уже четвертый сбитый Су-25 за май на счету этой бригады.

Также 11 мая штурмовик Су-25 российских оккупантов сбили украинские защитники на Авдеевском направлении. Это также удачная работа 110-й отдельной механизированной бригады.

Самолет Су-25 Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

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