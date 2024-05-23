'Грача' посадили на 'вечную стоянку': ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25

Украинские военные 110-й ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25 за май.

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Украинские зенитчики сбили российский Су-25 / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

В четверг, 23 мая, украинские военные сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Обещали, что геноцид российских "Су" будет продолжаться, обещание держим! Еще минус два самолета оккупантов на нашем направлении", - отметили в бригаде.

Накануне военные, "посадили на вечную стоянку" в донбасских степях российский штурмовик Су-25. А сегодня зенитчики бригады точным попаданием ликвидировали еще одну вражескую "сушку".

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"Московитам до сих пор не хватает мозгов понять, что мы не дадим им возможности засорять наше воздушное пространство своим летающим железом. Будем сбивать и дальше", - подчеркнули военные.

Самолет Су-25 Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

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Напомним, самолетопад российских воздушных судов продолжается. 18 мая зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Марка Безручко сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области. Это уже четвертый сбитый Су-25 за май на счету этой бригады.

Также 11 мая штурмовик Су-25 российских оккупантов сбили украинские защитники на Авдеевском направлении. Это также удачная работа 110-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось эффективно уничтожить российский штурмовик Су-25. Самолет успешно сбили воины 110-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области.

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