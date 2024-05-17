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Горела стоянка самолетов и склад топлива: появились снимки аэродрома "Бельбек" после атаки

Руслана Заклинская
17 мая 2024, 01:43
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Свежие спутниковые снимки аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, по которому нанесли ракетный удар, показывают значительные повреждения.
Горела стоянка самолетов и склад топлива: появились снимки аэродрома 'Бельбек' после атаки
Появились спутниковые снимки аэродрома Бельбек в Крыму после ракетного удара / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот из видео, DeepState

На свежих спутниковых снимках аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму видны следы пожара в районе стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. Спутниковые снимки Planet.com 16 мая опубликовала российская служба "Радио Свобода" "после ударов ракетами ATACMS".

Отмечается, что степень повреждения самолетов и их количество пока определить сложно. Ведь для сравнения доступен только снимок за 1 мая.

"Украинские источники писали о потере Россией трех самолетов", - говорится в сообщении.

видео дня

Также на фотографиях можно увидеть, что на аэродроме полностью сгорел российский склад горюче-смазочных материалов.

  • Наслідки удару по аеродрому "Бельбек" в Криму
    Наслідки удару по аеродрому "Бельбек" в Криму Фото: DeepState, Planet.com
  • Наслідки удару по аеродрому "Бельбек" в Криму
    Наслідки удару по аеродрому "Бельбек" в Криму Фото: DeepState, Planet.com
  • Наслідки удару по аеродрому "Бельбек" в Криму
    Наслідки удару по аеродрому "Бельбек" в Криму Фото: DeepState, Planet.com
  • Наслідки удару по аеродрому "Бельбек" в Криму
    Наслідки удару по аеродрому "Бельбек" в Криму Фото: DeepState, Planet.com

Удар по Крыму 15 мая - последствия атаки на аэродром Бельбек

Напомним, 15 мая, в разных городах временно оккупированного Крыма произошли взрывы. Их слышали в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Джанкое. В районе российского аэродрома "Бельбек" в Севастополе прозвучало по меньшей мере шесть взрывов. О громких взрывах сообщают в пгт Гвардейское, где также находится военный аэродром оккупантов.

Также гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил об "отбитой массированной атаке на Севастополь" 15 мая. ПВО сбила несколько ракет, остальные упали в городские районы и район аэродрома "Бельбек". Месные жители сообщают, что ракет было около 20.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины в ночь на 15 мая нанесли удар по временно оккупированному Крыму. На аэродроме "Бельбек" уничтожены два российских МиГ-31, ЗРК С-400 и склад с топливом. 11 военнослужащих получили ранения. Также партизаны движения "АТЕШ" утверждают, что был поврежден главный артиллерийский склад оккупантов.

Аэродром Бельбек

Бельбек — аэродром совместного базирования на северо-западе временно оккупированного Севастополя. С 2014 года пассажирские рейсы не осуществляются. Аэродром обслуживает только самолёты ВКС РФ, пишет Википедия.

Аэродром расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя. Примыкает вплотную к микрорайону Любимовка, где размещается одноимённый военный городок.

На аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, 3 Су-27УБ и 5 Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

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