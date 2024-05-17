Горела стоянка самолетов и склад топлива: появились снимки аэродрома 'Бельбек' после атаки

Свежие спутниковые снимки аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму, по которому нанесли ракетный удар, показывают значительные повреждения.

https://glavred.info/ukraine/gorela-stoyanka-samoletov-i-sklad-topliva-poyavilis-snimki-aerodroma-belbek-posle-ataki-10565771.html Ссылка скопирована

Появились спутниковые снимки аэродрома Бельбек в Крыму после ракетного удара / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скриншот из видео, DeepState

На свежих спутниковых снимках аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму видны следы пожара в районе стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. Спутниковые снимки Planet.com 16 мая опубликовала российская служба "Радио Свобода" "после ударов ракетами ATACMS".

Отмечается, что степень повреждения самолетов и их количество пока определить сложно. Ведь для сравнения доступен только снимок за 1 мая.

"Украинские источники писали о потере Россией трех самолетов", - говорится в сообщении. видео дня

Также на фотографиях можно увидеть, что на аэродроме полностью сгорел российский склад горюче-смазочных материалов.

Удар по Крыму 15 мая - последствия атаки на аэродром Бельбек

Напомним, 15 мая, в разных городах временно оккупированного Крыма произошли взрывы. Их слышали в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Джанкое. В районе российского аэродрома "Бельбек" в Севастополе прозвучало по меньшей мере шесть взрывов. О громких взрывах сообщают в пгт Гвардейское, где также находится военный аэродром оккупантов.

Также гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил об "отбитой массированной атаке на Севастополь" 15 мая. ПВО сбила несколько ракет, остальные упали в городские районы и район аэродрома "Бельбек". Месные жители сообщают, что ракет было около 20.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины в ночь на 15 мая нанесли удар по временно оккупированному Крыму. На аэродроме "Бельбек" уничтожены два российских МиГ-31, ЗРК С-400 и склад с топливом. 11 военнослужащих получили ранения. Также партизаны движения "АТЕШ" утверждают, что был поврежден главный артиллерийский склад оккупантов.

Аэродром Бельбек Бельбек — аэродром совместного базирования на северо-западе временно оккупированного Севастополя. С 2014 года пассажирские рейсы не осуществляются. Аэродром обслуживает только самолёты ВКС РФ, пишет Википедия. Аэродром расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя. Примыкает вплотную к микрорайону Любимовка, где размещается одноимённый военный городок. На аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, 3 Су-27УБ и 5 Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред