Командный пункт взорвали вместе с оккупантами: детали удара по аэродрому Бельбек

В результате ракетного удара 31 января по аэродрому "Бельбек" в захваченном РФ Крыму уничтожен командный пункт российских оккупантов.
Об этом идет речь в сообщении DeepState. При этом также публикуются соответствующие снимки.
На кадрах запечатлены последствия поражения аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму.
Уточняется, что в результате поражен командный пункт врага. Информация о потерях противника в личном составе будет известна с течением времени и с первыми некрологами в социальных сетях оккупантов.
"По заявлениям врага, их ПВО отработала успешно, но есть нюанс", — добавили в DeepState.
Удар по аэродрому Бельбек
31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.
Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, в свою очередь, опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты, захваченные россиянами, в Крыму.
Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".
Российские пропагандисты жалуются, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 ранены.
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