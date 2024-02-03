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Командный пункт взорвали вместе с оккупантами: детали удара по аэродрому Бельбек

Алексей Тесля
3 февраля 2024, 16:06
Информация о потерях противника в личном составе уточняется.
Бельбек
Стали известны подробности удара по аэродрома Бельбек / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DeepStateUA, скриншот

В результате ракетного удара 31 января по аэродрому "Бельбек" в захваченном РФ Крыму уничтожен командный пункт российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении DeepState. При этом также публикуются соответствующие снимки.

На кадрах запечатлены последствия поражения аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму.

видео дня

Уточняется, что в результате поражен командный пункт врага. Информация о потерях противника в личном составе будет известна с течением времени и с первыми некрологами в социальных сетях оккупантов.

"По заявлениям врага, их ПВО отработала успешно, но есть нюанс", — добавили в DeepState.

Бельбек
/ t.me/DeepStateUA
Бельбек
/ t.me/DeepStateUA

Удар по аэродрому Бельбек

31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, в свою очередь, опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты, захваченные россиянами, в Крыму.

Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".

Российские пропагандисты жалуются, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 ранены.

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Бельбек новости Крыма
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