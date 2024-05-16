Крым под массированной атакой: Севастополь содрогается от взрывов, вспыхнул пожар

В районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, также взрывы слышали в пгт Гвардейское, где находится военный аэродром.

https://glavred.info/ukraine/krym-pod-massirovannoy-atakoy-sevastopol-gudit-ot-vzryvov-vspyhnul-pozhar-10565471.html Ссылка скопирована

Во временно оккупированном Крыму мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, скриншот из видео

Вечером среды, 15 мая, в разных городах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Местные слышали взрывы в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Джанкое. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" и оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев.

Telegram-каналы сообщали о по меньшей мере 12 ракетах, которые двигались в направлении полуострова, из-за чего оккупанты закрыли Крымский мост. Первый взрыв прогремел в Севастополе около 22:50. Вскоре в городе слышали повторные взрывы.

По словам так называемого "губернатора" Севастополя, в Крыму работала ПВО.

видео дня

"В Севастополе работает ПВО. Сбито уже несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - заявил коллаборационист.

В то же время громкие взрывы слышали в Джанкое, Евпатории. В районе российского аэродрома "Бельбек" в Севастополе прозвучало по меньшей мере шесть взрывов. О громких взрывах сообщают в пгт Гвардейское, где также находится военный аэродром оккупантов.

Впоследствии Развожаев заявил, что вражеские спасатели не зафиксировали повреждений гражданской инфраструктуры. Однако в сети распространяются видео якобы с аэродрома Бельбек, на которых видно сильный пожар. По предварительным данным, на аэродроме попали по складу топлива.

Кроме этого, члены партизанского движения "Атеш" сообщают, что в Крыму успешно "прилетело". По данным партизан, пострадало несколько военных объектов, однако детали пообещали обнародовать позже.

Аэродром Бельбек Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе временно оккупированного Севастополя. С 2014 года пассажирские рейсы не осуществляются. Аэродром обслуживает только самолеты ВКС РФ, пишет Википедия. Аэродром расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя. Примыкает вплотную к микрорайону Любимовка, где размещается одноименный военный городок. На аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, 3 Су-27УБ и 5 Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

Взрывы в Крыму 15 мая - все подробности

В ночь на 15 мая в оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы. Российские оккупанты перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона.

Как сообщал Главред, российские оккупанты не смогли отбить ракетную атаку на военную базу в Крыму 15 мая. Пропагандисты заявляют об уничтожении одного МиГ-31 и трех поврежденных Су-27, а также двух пусковых установок ПВО (С-300 и С-400) и радар. В результате атаки ликвидированы 11 российских военнослужащих.

Кроме этого, в ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Оккупанты перекрывали Крымский мост.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред