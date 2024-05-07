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Удары по Крыму: в ГУР признали новые способы поражения российских судов

Яна Ставская
7 мая 2024, 19:46
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Ранее росСМИ писали о первом применении украинских морских дронов "Magura V5" с ракетой класса "воздух-воздух".
крым, флот россии, флот
ГУР наносит удары по оккупантам в Крыму / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба российского флота, Телеграм "Лачен пишет"

Украинские разведчики используют новые способы для поражения российских судов в оккупированном Крыму, подтвердил в эфире Радио Свобода представитель ГУР Андрей Юсов.

Юсов по понятным причинам не стал уточнять, к каким именно подходам прибегают военные во время воздушных и морских атак на Черноморский флот.

"Несмотря на то, что они (россияне, - Главред) пытаются строить новые корабли, заграждения, появляются все новые способы, что ГУР работает чрезвычайно активно", - высказался Юсов.

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Что говорят россияне

Накануне российские пропагандисты писали о первом применении украинских морских дронов "Magura V5" с ракетой класса "воздух-воздух". Такие ракеты могут запускаться с наземных установок, самонаводясь.

Первый пуск ракеты был осуществлен по российскому вертолету Ми-8, однако вроде бы без попадания.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму - последние новости по теме

В Крыму 4 мая горели пусковые установки "Искандер-М", из них РФ регулярно обстреливает баллистическими ракетами. Правда, журналисты, исследовав место происшествия, не могут точно ответить, связан ли пожар с ударами ВСУ по военным объектам оккупантов.

Как писал Главред, в результате удара по аэродрому Джанкоя были уничтожены или повреждены в частности 4 установки С-400 и 3 РЛС.

Кроме того, недавно ГУРовцы атаковали катер серии "Мангуст" 150 - это достаточно новая разработка оккупантов. При этом россияне пытаются учесть свои предыдущие неудачи и тщательно прячут военные корабли.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук анонсировал оккупантам новые сюрпризы - как на оккупированных территориях, так и на тех, что входят в международно признанные границы РФ. По его словам, Украина уже имеет соответствующие средства - и она работает над тем, чтобы их было еще больше.

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