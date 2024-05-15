У россиян большие потери в результате ударов ATACMS по Крыму: в чатах - 'вой'

Один самолет русских удалось уничтожить полностью.

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В Крыму прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, US Army

Российским оккупантам не удалось отразить ракетную воздушную атаку в ночь на 15 мая на военную базу в Крыму. Сообщается о больших потерях среди вражеских сил.

Минобороны РФ писало о 12 сбитых ATACMS над Крымом. Но провоенные паблики настаивают, что ВС РФ потеряли самолеты, средства ПВО и военных. Пропагандисты уверены, что ВСУ били дальнобойными ракетами ATACMS.

По сообщению прокремлевских информационных ресурсов, полностью уничтожен один МиГ-31, есть три поврежденных Су-27.

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Кроме того, россияне потеряли две пусковые установки ПВО (С-300 и С-400) и радар.

В результате атаки, по словам пропагандистов страны-агрессора, ликвидированы 11 российских военнослужащих.

При этом пропагандисты, поддерживающие режим Путина, обвинили Минобороны РФ в "нечестности", отметив несоответствие в статистике по сбитым ATACMS и пораженным целям.

Взрывы в Крыму 15 мая - все подробности

В ночь на 15 мая в оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы. Российские оккупанты перекрывали Крымский мост, работала противовоздушная оборона.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, заявил, что была "отбита массированная атака на Севастополь". По его словам, ПВО сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными около 350 000 человек.

ATACMS в Украине - что следует знать

США уже второй раз передали Украине ATACMS до 300 км - они вошли в первый пакет новой помощи на сумму 1 млрд долларов.

Первые поставки этих ракет в марте 2024 года осуществлялись тайно и стали приятным сюрпризом даже для Киева.

Отмечалось, что Вашингтон разрешил ими бить по объектам россиян в Крыму. Ранее это было "красной линией" Администрации Байдена. Но терпение Соединенных Штатов, как писали СМИ, лопнуло, когда Россия начала атаковать Украину и ее критическую инфраструктуру северокорейской "баллистикой".

Известно, что Украина уже применила эти ракеты для по меньшей мере нескольких ударов по живой силе оккупантов на передовой - в частности во время атаки на полигон захватчиков в Луганской области.

Кроме того, СМИ сообщали о странном пожаре на позициях пусковых установок "Искандер-М" в Крыму на фоне атаки ATAMCS на полуостров.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

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