ВСУ повредили две 'птички' РФ на аэродроме 'Кущевска': появились свежие снимки

Во время атаки на российский аэродром "Кущевска" украинские дроны повредили два истребителя РФ.

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Дроны повредили истребители на аэродроме в РФ 19 мая / Коллаж: Главред, фото: Схемы

Украинские беспилотники могли повредить два российских самолета - Су-27 и Су-34 во время атаки на аэродром "Кущевска" 19 мая. Свежие спутниковые снимки от Planet Labs с последствиями атаки опубликовали "Схемы" в пятницу, 24 мая.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, который проанализировал снимки, по меньшей мере два российских истребителя получили повреждения в результате этой атаки. На снимках видно, что Су-34 стоит с поврежденными или снятыми крыльями. В то же время повреждения получил Су-27 в другой части аэродрома.

"Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и находится рядом с поврежденным Су-27", - сказал Храпчинский. видео дня

Результаты атаки 19 мая / Фото: Схемы

Эксперт отметил, что аэродром "Кущевск" ранее служил учебной базой Краснодарского военного авиационного училища. Однако сейчас оккупанты используют его для атак по Украине.

Кроме этого, на спутниковых снимках можно заметить, что после ударов большую часть истребителей убрали с этого аэродрома.

Результаты атаки 19 мая / Фото: Схемы

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удар по российскому аэродрому 19 мая - подробности

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая ВСУ вместе со спецслужбами атаковали военный аэродром "Кущевска" и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

На аэродроме "Кущевска" находились десятки различных самолетов, включая Су-34, Су-25, Су-27 и МиГ-29, которые регулярно атаковали позиции на фронте. СБУ вместе с ВСУ осуществили удары дронами, а также атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани.

Как сообщал ранее Главред, Краснодарский край оказался под мощной атакой дронов. Известно, что загорелись два НПЗ и военный аэродром. В Славянском, Северском и Кущевском районах якобы уничтожили более 10 беспилотников.

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