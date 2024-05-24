УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ВСУ повредили две "птички" РФ на аэродроме "Кущевска": появились свежие снимки

Руслана Заклинская
24 мая 2024, 16:59
107
Во время атаки на российский аэродром "Кущевска" украинские дроны повредили два истребителя РФ.
ВСУ повредили две 'птички' РФ на аэродроме 'Кущевска': появились свежие снимки
Дроны повредили истребители на аэродроме в РФ 19 мая / Коллаж: Главред, фото: Схемы

Украинские беспилотники могли повредить два российских самолета - Су-27 и Су-34 во время атаки на аэродром "Кущевска" 19 мая. Свежие спутниковые снимки от Planet Labs с последствиями атаки опубликовали "Схемы" в пятницу, 24 мая.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, который проанализировал снимки, по меньшей мере два российских истребителя получили повреждения в результате этой атаки. На снимках видно, что Су-34 стоит с поврежденными или снятыми крыльями. В то же время повреждения получил Су-27 в другой части аэродрома.

"Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и находится рядом с поврежденным Су-27", - сказал Храпчинский.

видео дня
ВСУ повредили две 'птички' РФ на аэродроме 'Кущевска': появились свежие снимки
Результаты атаки 19 мая / Фото: Схемы

Эксперт отметил, что аэродром "Кущевск" ранее служил учебной базой Краснодарского военного авиационного училища. Однако сейчас оккупанты используют его для атак по Украине.

Кроме этого, на спутниковых снимках можно заметить, что после ударов большую часть истребителей убрали с этого аэродрома.

ВСУ повредили две 'птички' РФ на аэродроме 'Кущевска': появились свежие снимки
Результаты атаки 19 мая / Фото: Схемы

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удар по российскому аэродрому 19 мая - подробности

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая ВСУ вместе со спецслужбами атаковали военный аэродром "Кущевска" и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

На аэродроме "Кущевска" находились десятки различных самолетов, включая Су-34, Су-25, Су-27 и МиГ-29, которые регулярно атаковали позиции на фронте. СБУ вместе с ВСУ осуществили удары дронами, а также атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани.

Как сообщал ранее Главред, Краснодарский край оказался под мощной атакой дронов. Известно, что загорелись два НПЗ и военный аэродром. В Славянском, Северском и Кущевском районах якобы уничтожили более 10 беспилотников.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

БПЛА военный самолет российский самолет война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мощный удар на юге: ВСУ отбросили россиян, названо "горячее" направление

Мощный удар на юге: ВСУ отбросили россиян, названо "горячее" направление

17:33 Украина
ВСУ повредили две "птички" РФ на аэродроме "Кущевска": появились свежие снимки

ВСУ повредили две "птички" РФ на аэродроме "Кущевска": появились свежие снимки

16:59 Мир
"Мирный план" без двух важнейших пунктов: что предлагают Китай и Бразилия Киеву

"Мирный план" без двух важнейших пунктов: что предлагают Китай и Бразилия Киеву

16:40 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне рвут на себе волосы: Максим Галкин сообщил радостную новость 63942

Россияне рвут на себе волосы: Максим Галкин сообщил радостную новость

Выселение и 5 тысяч евро штрафа: почему в Германии нельзя принимать душ ночью 10186

Выселение и 5 тысяч евро штрафа: почему в Германии нельзя принимать душ ночью

Оля Цибульская раскрыла секрет личной жизни разведенной Камалии 9130

Оля Цибульская раскрыла секрет личной жизни разведенной Камалии

Несколько штормов подряд: Украину атакуют новые магнитные бури 6647

Несколько штормов подряд: Украину атакуют новые магнитные бури

Последние новости

17:33

Мощный удар на юге: ВСУ отбросили россиян, названо "горячее" направление

17:25

Модернизировав морские дроны, СБУ снова на шаг опередила россиян - эксперт

17:10

Там работали американские ракеты: в WSJ раскрыли детали ночных взрывов в Крыму

16:59

ВСУ повредили две "птички" РФ на аэродроме "Кущевска": появились свежие снимки

16:48

Что нужно сделать 25 мая, чтобы уберечь себя от беды: важные приметы дня

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатииФормула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии
16:40

"Большое разочарование": всплыла тяжелая правда об Олеге Виннике

16:40

"Мирный план" без двух важнейших пунктов: что предлагают Китай и Бразилия Киеву

16:26

Россиян "покрошили" на Харьковщине: разгромлена элитная группа спецназа РФ

16:25

РФ бросила в наступление множество солдат: Генштаб рассказал о боях на востоке

Реклама
15:53

Кристина Орбакайте решила конкурировать со своей матерью

15:42

Главная точка удара и новый дедлайн: эксперт рассказал о планах РФ на фронте

15:41

"Друг Путина" в Европе вдруг ткнул носом Россию из-за войны в Украине

15:16

Как сказать на украинском "будь он неладен": какую ошибку мы часто делаемВидео

15:14

Враг получил по зубам на Харьковщине: ВСУ перешли в контрнаступление

14:58

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы

14:57

"Есть две важные новости для Украины": после чего ВСУ смогут выиграть войну - сильный прогноз

14:48

Когда НАТО будет сбивать ракеты РФ над Украиной: эксперт назвал 2 условия

14:46

Украину ждет подорожание света: в Кабмине анонсировали рост тарифов и назвали сроки

14:36

"Только в фильмах ужаса сниматься": злючая Долина опозорилась своей публичной выходкойВидео

14:24

HIMARS, Leopard 1 и многое другое: Германия предоставит Украине новый пакет помощи

Реклама
14:22

"Стена" Порошенко стала символом украденных миллиардов на фортификациях, – расследование к 10-летию войны с россией

14:10

"Нелегитимность" Зеленского: почему Россия открыла новый информационный фронтмнение

13:48

Путин разразился "условием" завершения войны

13:48

Виктор Павлик после остановки сердца вышел на свящь с поклонниками

13:32

При каких условиях можно не явиться в ТЦК по повестке: в Минобороны дали ответ

13:08

Собрался усидеть на двух стульях: Орбан раскрыл скандальные планы по НАТО

12:48

Сможет ли Украина бить западным оружием по целям в РФ?мнение

12:46

После 28 лет брака: Ольга Сумская поймала мужа в постели с известной актрисой

12:37

Это защитит Харьков: в Воздушных силах сказали, что поможет отражать атаки РФВидео

12:24

Наталью Фриске не пустят на похороны сестры из-за войны

12:21

Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата

11:58

"Люди это понимают": известный украинский артист раскрыл сущность Пугачевой и Галкина

11:40

Войска РФ увязли на двух ключевых участках: Сырский сделал заявление о Харьковщине

11:26

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16: что будет дальше

11:25

Много погибших, сожженно 50 тыс. книг: ужасные кадры уничтоженной типографии в ХарьковеВидео

10:54

Уже этим летом: Коваленко рассказал, какая судьба ждет Крымский мост

10:51

Королевская семья почти полностью отказалась от обязанностей: что происходит

10:50

Пограничники РФ демонтировали линию демаркации на границе с Эстонией: в ISW назвали причины

10:46

ВСУ отбили часть территорий в Харьковской области и достигли продвижения – ISW

10:46

"Путин хочет продолжать войну": президент Франции публично раскритиковал диктатора РФ

Реклама
10:41

Церковный праздник 25 мая: что запрещено делать на Иоанна Крестителя

10:39

Китайский гороскоп на завтра 25 мая: Тигры - держите деньги при себе, Петухи - думайте, что говорите

10:21

Не с твоей фигурой: подписчики жестко унизили путинистку Канделаки, которая показала себя в Каннах

10:03

Настоящее испытание: предательница Ани Лорак поплакалась на свою дочь

09:51

Ждут атак РФ: США готовят пакет помощи для Украины на $275 млн

09:46

Россия объявит новую волну мобилизации: Financial Times узнала детали и сроки

09:44

"Будет под наблюдением врачей": президент Чехии попал в аварию во время езды на мотоцикле

09:22

Гороскоп на завтра 25 мая: Овнам - серьезный разговор, Ракам - большие потери

09:04

Оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области — Deepstate

08:38

Кремль проводит "чистки" в руководстве Минобороны РФ, увольнений может быть больше - ISW

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять