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СБУ и ВСУ дронами ударили по аэродрому с десятками русских самолетов - СМИ

Дмитрий Видоменко
19 мая 2024, 13:37
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Украинские военные и спецслужбы ночью 19 мая атаковали военный аэродром "Кущевская2" и Славянский НПЗ, оба расположены в Краснодарском крае России, пишут СМИ.
Кущевская, удар
Удары дронами по РФ - СБУ и ВСУ организовали атаку на аэродром / коллаж Главред, Wikimapia, ua.depositphotos.com

Украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб в ночь с 18 на 19 мая атаковали военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ (оба объекта расположены в Краснодарском крае страны-агрессора России). Об этом сообщает Громадське со ссылкой на свой источник в украинских спецслужбах.

По его данным, на аэродроме "Кущевская" располагались десятки различных самолетов, которые ранее регулярно атаковали позиции на фронте ‒ Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Удары наносили СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ, утверждает источник

видео дня

Кроме того, под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, который после нескольких ударов дронов перестал работать.

Как говорят журналисты, это была уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ за последние три недели. В предыдущий раз на аэродроме удалось поразить несколько самолетов, а на НПЗ — попасть в ректификационную и атмосферную колонны.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Удары по российским НПЗ

Напомним, что 17 мая ГУР и СБУ масштабно ударили по объектам в РФ и Крыму. Целью атаки были корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ, но из-за работы российских ПВО и РЭБ были поражены и другие объекты. Атака была осуществлена с применением надводных и воздушных дронов.

10 мая в Калужской области прогремели мощные взрывы на НПЗ. По словам очевидцев, перед взрывами на территории "Первого завода" в небе было слышно пролетающие БпЛА, а также работу противовоздушной обороны. На месте попадания дронов начался сильный пожар, огонь охватил емкости с топливом и мазутом.

Потом Краснодарский край вновь оказался под мощной атакой дронов. Известно, что загорелись два НПЗ и военный аэродром. В Славянском, Северском и Кущевском районах якобы уничтожили более 10 беспилотников. Во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.

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СБУ дроны НПЗ война России и Украины
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