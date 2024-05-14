Раненых вывозили скорые: в РФ дроны взорвали железнодорожный состав с топливом

В Волгоградской области РФ в результате атаки дронов загорелся и сошел с рельсов поезд с дизельным топливом.
Как говорится в сообщении Приволжской железной дороги, причиной стало "вмешательство посторонних лиц".
В результате загорелась цистерна с топливом, ее потушили. По предварительной информации, никто не пострадал.
Инцидент произошел в районе станции Котлубань около часа ночи по местному времени. В результате удара БПЛА, одна цистерна взорвалась и загорелись два вагона с топливом. Произошел разлив нефтепродуктов на землю и загорелась трава. Всего с рельсов сошли 9 вагонов.
Официально атака дрона не подтверждалась, однако о ней пишут российские паблики.
Также уточняется, что ночью в Волгоград на железнодорожный вокзал направились кареты скорой помощи в сопровождении военных и полиции.
"Вероятно забирают раненых с поезда", - пишут в местных пабликах.
Кроме того, из-за схода грузовых вагонов под Волгоградом задерживается движение пассажирских поездов № 89 Волгоград – Санкт-Петербург и № 90 Санкт-Петербург – Волгоград.
Смотрите видео - в Волгограде взорвался железнодорожный состав:
Удары по НПЗ в России
Как сообщалось, дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.
Напомним, украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.
Издание Bloomberg писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.
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