Удар по новейшему истребителю россиян: в ВСУ оценили атаку на Су-57 в РФ

Чаще всего Су-57 использовали на достаточно удаленной дистанции, пояснил Илья Евлаш.

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Нанесен удар по самолету Су-57 РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, uacrussia.ru

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал информацию об ударе по новейшему самолету Су-57 на аэродроме страны-агрессора РФ.

За время полномасштабного вторжения войска РФ применяли самолеты Су-57 буквально считанные разы, подчеркнул он в эфире телемарафона.

Чаще всего их использовали на достаточно удаленной дистанции от линии соприкосновения, уточнил представитель ВС.

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"И видели его, когда он применял управляемые авиационные ракеты. Однако о системности, постоянном применении, достаточно близком подходе к государственной границе или линии соприкосновения не приходилось говорить", - отметил Евлаш.

Как объясняет представитель Воздушных сил, россияне, понимая что этот самолет стоит миллиарды долларов, не хотели подвергать его опасности.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Взрывы в Ахтубинске 9 июня - главные новости по теме

Как сообщалось ранее, ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69. 9 июня Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поразила новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар по данному самолету стал частью охоты ВСУ на военную авиацию россиян далеко за пределами фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате атаки на аэродром "Ахтубинск" под удар попал не только Су-57. Российские пропагандисты со ссылкой на источники в Генштабе подтверждают поражение истребителя "пятого поколения" Су-57 в ходе атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

Ранее сообщалось, что по открытым данным 2022 года, всего в изготовленном виде у россиян было 6 единиц Су-57, теперь стало 5. Су-57 может быть носителем ракет Х-59 и Х-69 (которой была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС), а также КАБы-1500.

/ Инфографика: Главред

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