F-16 будут, а пилоты нет: США подозревают в "затягивании" подготовки украинцев

Четыре страны: Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обязались передать Украине более 60 бортов F-16 до конца года. Это равно 4-5 эскадрильям, но взлететь над украинским небом всем им вряд ли удастся. The Times пишет, что причиной этого является "намеренное затягивание" обучения украинских пилотов в США.
Председатель специальной парламентской комиссии по вооружениям Александра Устинова объяснила, что задержка со стороны Штатов повлечет то, что до конца года в Украине, скорее всего, будет всего 20 пилотов с полностью пройденной подготовкой для полетов на F-16.
То есть истребителей в Украине будет втрое больше, чем тех, кто сможет управлять самолетами. Сейчас известно, что восемь украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне, штат Аризона, а еще двенадцать - на авиабазе в Дании. Третья программа подготовки в Румынии еще не началась.
Как утверждает Устинова, Украина просила США предоставить еще хотя бы десять мест в учебных программах, однако Вашингтон отклонил эту просьбу. Причиной отказа стало то, что якобы другие страны опережают в очереди на места для тренировок украинских пилотов, а нарушить обязательства Штаты не могут.
Кроме того, в Министерстве обороны США заявили о "мизерном прогрессе обучения на самолетах F-16" среди украинских пилотов из-за трудностей со знанием английского языка и программой полетов.
Председатель специальной парламентской комиссии по вооружениям назвала такие аргументы смехотворными. По ее мнению, это обычные отговорки, которые продолжают придумывать в Штатах, чтобы оправдать такую задержку в обучении.
Что такое The Times?
The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.
Передача Украине истребителей F-16
Накануне в США заявили, что Украина может получить американские истребители F-16 уже в ближайшие месяцы. Штаты активно работают, чтобы передать самолеты этим летом.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун также ранее подтвердил, что страны "коалиции истребителей", в которую входят государства западного мира во главе с Соединенными Штатами Америки, планируют отправить самолеты F-16 в Украину уже летом.
Напомним, несколько дней назад в Киеве побывала делегация Нидерландов во главе министра обороны Кайсой Оллонгрен. Визит произошел на фоне близких поставок Украине истребителей F-16, в частности, которые ВСУ согласился передать Амстердам.
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