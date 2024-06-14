На Западе приняли решение по F-16 для Украины: в США сделали заявление

Страны "коалиции истребителей", в которую входят государства западного мира во главе с Соединенными Штатами Америки, планируют отправить самолеты F-16 в Украину уже летом. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.
Как сообщает Укринформ, в ходе заседания Контактной группы в формате Раммштайн он рассказал о том, что странам партнерам следует убедиться в наличии у ВСУ необходимого вооружения для сопротивления российской военной агрессии.
"Мы работаем в онлайн-формате, чтобы убедиться, что у нас есть все, что им (Вооруженным силам Украины) нужно. Наша цель – предоставить F-16 этим летом", - отметил Браун.видео дня
По его словам, Штаты вместе с другими странами-участницами "коалиции истребителей" обеспечивают тренировки украинских пилотов и работают над остальной подготовкой.
"Дело состоит не только в том, чтобы иметь эти F-16, а также и в понимании того, что нужно их оснастить всем необходимым, а также обеспечить и научить технический персонал", - подчеркнул Чарльз Браун.
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Украина может получить F-16 летом, ранее сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она уточнила, что украинская армия для защиты своего государства может поражать военные цели врага за пределами страны.
Получение ВСУ самолетов F-16 – не панацея, считает начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов. Как утверждает высокопоставленный военный, впоследствии одной из целей будет отогнать подальше российские самолеты Су-35.
Не все самолеты F-16 будут базироваться в Украине, утверждает Сергей Голубцов. Некоторые истребители разместят на иностранных базах, чтобы они не были мишенями для российских оккупантов.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
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