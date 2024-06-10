Делегация Нидерландов прибыла в Киев на фоне близких поставок F-16: о чем говорили

Продолжались обсуждения готовности самолетов, пилотов и баз к бою.

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F-16 вскоре будут в Украине / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Рустама Умерова, ВВС США

В понедельник, 10 июня, в Киеве побывала делегация Нидерландов во главе министра обороны Кайсой Оллонгрен. Визит прошел на фоне близких поставок Украине истребителей F-16, в частности, которые ВСУ согласился передать Амстердам.

Как сообщил глава МО Рустем Умеров в Facebook, во время встречи с нидерландской коллегой было обсуждено военное сотрудничество и F-16.

Умеров призвал финансировать производство оружия именно в Украине.

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"Особое внимание уделили инициативе F-16. Коалиция F-16 является одной из самых эффективных, и мы благодарны Нидерландам за солидерство в ней. Делаем все возможное, чтобы самолеты, пилоты и базы были готовы к бою как можно быстрее", - отметил министр обороны.

Кроме того, Умеров проинформировал нидерландскую делегацию о текущей ситуации на фронте и военных потребностях Украины.

"Нидерланды являются одним из лидеров чешской инициативы по закупке для украинской армии снарядов калибра 155 мм. Благодарны за поддержку", - написал министр.

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

F-16 в Украине - главное

Первые самолеты F-16 ожидают в Украине уже этим летом. Известно, что часть истребителей будут хранить на иностранных базах . Такое решение необходимо для того, чтобы обезопасить самолеты от российских атак.

В России же угрожают, что будут бить по этим аэродромам на территории стран НАТО.

В ISW ранее отмечали, что полноценная эскадрилья из 20 самолетов требует 40 пилотов . Такое количество специалистов будет подготовлено только к концу 2025 года.

F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

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