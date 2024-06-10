Погиб в окопе: россияне убили известного комбата ОУН Николая Коханивского

Николай Коханивский стал на защиту Украины еще в 2014 году.

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На фронте погиб Николай Коханивский / Колаж: Главред, фото: facebook/Добровольческий Батальон ОУН

На фронте погиб известный украинский командир и основатель украинского добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский с позывным "Буревий". Об этом заявил командир экипажа в Медицинском добровольческом батальоне "Госпитальеры" Олег Магдич.

Он прямо заявил, что устал терять своих собратьев. Впоследствии он опубликовал пост о гибели Коханивского, который, в свое время, был его комбатом.

"В феврале 22 года он принял нашу роту добровольцев в ряды Добровольческого батальона ОУН, "присягнул" наш взвод прямо на боевых позициях в Лютеже. Затем были бои в Донецкой области. Пусть почивает в Боге брат во Христе, командир и настоящий украинец. Честь, друг Буревий!" - написал он.

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Семен Семенченко также подтвердил гибель Коханивского. Он отметил, что познакомился с героем еще летом 2014 года в Бахмуте.

"Мы пять лет встречались на судах у добровольцев, а в 2021 году он со Степаном Хмарой пытались брать на поруки уже меня. В 2022 году, когда началась "полномасштабка", ребята из Донбасса влились в батальон "ОУН" и защищали Киев, а после моего освобождения были прикомандированы в ГУР и пытались создать отдельное штурмовое подразделение", - написал он.

"Буревий" погиб на Харьковщине под Волчанском.

На войне погиб 21-летний военный парамедик "Азова" Назарий Гринцевич с позывным "Гринка". Назарий был одним из самых молодых защитников "Азовстали", получил ранения, прошел плен и вернулся снова в армию.

Также Главред писал о гибели на передовой украинского спортсмена-тяжеловеса, чемпиона Европы, участника Олимпийских игр Александра Пелешенко. Парню было 30 лет. Он был заслуженным мастером спорта Украины, двукратным чемпионом Европы (2016 и 2017 годы), участником Олимпийских игр по тяжелой атлетике, где занял 4 место (2016).

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