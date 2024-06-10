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"Сотни членов экипажа": в Баренцевом море загорелся корабль РФ "Адмирал Левченко"

Юрий Берендий
10 июня 2024, 21:03
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По данным представителя украинских ВМС, одна из установок российского противолодочного корабля "Адмирал Левченко" загорелась во время военно-морских учений.
'Сотни членов экипажа': в Баренцевом море загорелся корабль РФ 'Адмирал Левченко'
Загорелся большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Российский большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" загорелся во время военных учений в Баренцевом море. Отмечается, что на борту корабля находится несколько сотен человек экипажа. Об этом в своем Facebook сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сейчас российские моряки пытаются бороться за живучесть данного корабля.

"Так бывает, когда "сверхдержава" получает санкции от Украины и не может обслуживать самостоятельно двигатели, произведенные в Николаеве. 10 лет не хватило на решение этой проблемы. Одна из установок и загорелась", - написал Плетенчук.

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Кроме того, он подчеркнул, что корабль загорелся во время военно-морских учений России в Баренцевом море.

"Чтобы вы понимали, там экипажа несколько сотен. Не "масква" конечно, но тоже неплохо", - резюмировал Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Удары по кораблям РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты начали выводить свои корабли с временно оккупированного полуострова, отметил Дмитрий Плетенчук, глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины.

В ночь на 6 июня спецподразделение департамента ГУР МО уничтожило в Крыму российский буксир "Сатурн", но это не самая важная проблема для РФ в Крыму, отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Украинские дроны в Азовском море стали угрозой для российских судов после ударов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота, что заставило РФ переместить корабли из оккупированного Крыма в Новороссийск и другие места. Это свидетельствует о намерении Киева атаковать инфраструктуру Москвы за пределами Черного моря, говорится в материале Newsweek.

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