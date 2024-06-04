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"Капитуляция" в Крыму: в Силах обороны сообщили о бегстве кораблей РФ

Anna Voitanovych
4 июня 2024, 18:02
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По словам представителя Сил обороны, российские корабли выводят из временно оккупированного полуострова, однако некоторые из них оказались в "ловушке".
Корабль Константин Ольшанский, взрыв
Корабли Черноморского флота РФ срочно выходят из Крыма / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Представитель Сил обороны Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские оккупанты начали выводить свои корабли с временно оккупированного полуострова.

Потери новейших малых ракетных кораблей из состава флота заставили российское командование решиться на вывод судов из Крыма. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил Глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

В это же время, немало судов войска РФ загоняют на ремонтную базу, что станет своеобразной "ловушкой" для врага, ведь вывести поврежденные корабли будет невозможно.

"Из таких активов, достаточно свежих, ценных, они вот те же самые тральщики и ракетные катера тоже перебазировали. Получилось семь, один все-таки остался. Видно, проблемы у него возникли, в Феодосию зашел. Ну, а так там остаются и большие десантные корабли. Не стоит забывать, что Крым - это была у них всегда ремонтная база. Поэтому, соответственно, там много кораблей были именно для ремонта, и их забрать они в ближайшее время не смогут, независимо от их желания", - отметил Плетенчук.

Представитель Сил обороны рассказал, что в случае полного вывода флота из Крыма РФ фактически "подпишет себе капитуляцию".

"Кроме всего прочего, не стоит забывать, что вывести из Крыма все - это расписаться не то что в собственной немощности, а это фактически уже та самая пресловутая демилитаризация, о которой они так много говорили в своих пропагандистских шоу. И, конечно, они, наверное, еще морально не готовы к именно такому шагу", - добавил он.

Потери Черноморского флота РФ в результате атак ВСУ

С начала полномасштабного вторжения украинскими силами уничтожены малые и большие корабли, спасательное буксирное судно, подводная лодка и свой единственный крейсер "Москва".

ВСУ удалось перехватить инициативу в Черном море, и мощные атаки сил обороны заставили врага переместить часть флота из Крыма в Новороссийск. В то же время вражеские корабли стараются не выводить в море, опасаясь новых ударов.

Последствия атаки на флот РФ

Напомним, что накануне представители ГУР нанесли очередной удар по вражеским силам и вывели из строя 4 российских катера "Тунец". Два из них удалось уничтожить полностью.

Накануне в Центре стратегических коммуникаций Сил обороны отмечали, что Черноморский флот РФ стал флотилией благодаря успешным атакам ВСУ.

Как пишет Forbes, Украина быстрее выводит из строя российские корабли, чем РФ может их построить, поэтому военное руководство страны-агрессора должно быть очень обеспокоено будущим Черноморского флота.

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