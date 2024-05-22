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Атаки ВСУ быстрее: флот РФ может не восстановить собственные силы - Forbes

Мария Николишин
22 мая 2024, 13:37
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Единственный шанс врага усилить Черноморский флот - это перебросить более мелкие корабли к Черному морю по реке или их построить.
Российский корабль, взрыв
Черноморский флот РФ страдает от атак ВСУ / коллаж: Главред, фото: Pixabay, УНИАН

Ракетный корвет ВМФ России "Циклон" вошел в состав Черноморского флота в июле 2023 года, а уже через десять месяцев после этого украинский ракетный удар потопил этот корабль класса "Каракурт" в Севастополе.

"Российское военно-морское руководство должно быть очень обеспокоено будущим Черноморского флота, ведь Украина выводит из строя российские боевые корабли быстрее, чем Россия может построить новые или усилить их кораблями из других региональных флотов", - пишет Forbes.

Издание отмечает, что пока Турция блокирует прохождение военных кораблей через пролив Босфор, соединяющий Средиземное море с Черным, единственным способом для страны-агрессора России усилить Черноморский флот является переброска более маленьких кораблей в Черное море по реке или их строительство.

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Отмечается, что кроме затонувшего "Циклона", еще пять "Каракуртов" строятся в Крыму или на Волге.

"Есть все основания ожидать, что эти корветы также станут объектами атак, когда они присоединятся к флоту в ближайшем будущем", - пишет Forbes.

Издание также подчеркивает, что украинцы разработали или приобрели у своих иностранных союзников целый ряд противокорабельных боеприпасов большой дальности. В частности, у Украины есть беспилотники и морские дроны, а также ракеты большой дальности "Нептун".

"Это зловещее развитие событий для российского военно-морского командования, которое борется за сохранение того, что осталось от Черноморского флота", - отмечает издание.

Черноморский флот России

Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.

Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.

В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.

По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Удары Украины по флоту РФ - что известно

Напомним, 19 мая Силы обороны Украины нанесли удар по ракетному кораблю "Циклон" Черноморского флота РФ. В результате атаки российский корабль проекта 22800 был полностью уничтожен не завершив государственные испытания.

Также Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора России "Ковровец".

Заметим, что Украина в течение года использования морских дронов Magura V5 нанесла существенный ущерб российскому флоту в Черном море. Из-за ударов дронов ЧФ РФ потерял 500 миллионов долларов.

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