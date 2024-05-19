Украинские военные уничтожили российский корабль "Ковровец"

Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора России "Ковровец".
Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Отмечается, что вражеский корабль был уничтожен в ночь на воскресенье, 19 мая.
"Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик чф рф проекта 266-М "Ковровец". Военно-морские силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно о корабле "Ковровец"?
"Ковровец" – российский тральщик проекта 266М, стоял на службе в ЧФ РФ. Он был заложен на Средне-Невском СБЗ. Вошел в состав флота 8 ноября 1974 года. С июля 1982 года носил наименование "Курский комсомолец", пишет Википедия.
19 мая 2024 года был уничтожен Силами обороны Украины.
Уничтожение кораблей Черноморского флота РФ - последние новости
Напомним, 21 апреля сообщалось, что ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота РФ "Коммуна". Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал новые подробности удара по оккупантам РФ в Севастополе.
В ГУР рассказали о применении дрона Magura V5 - ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн. Во время одной из последних спецопераций удалось уничтожить новейший российский катер "Мангуст", который начали производить только с 2018 года.
Также сообщалось, что еще один корабль РФ самоликвидировался. Теплоход "Михаил Ломоносов" находился на ремонте, перед началом пожара там проводились сварочные работы.
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