Вражеский корабль был уничтожен в ночь на воскресенье, 19 мая.

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Украинские военные уничтожили российский корабль "Ковровец"/ коллаж: Главред, фото: ВМС ВСУ, depositphotos.com/ua

Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора России "Ковровец".

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Отмечается, что вражеский корабль был уничтожен в ночь на воскресенье, 19 мая.

"Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик чф рф проекта 266-М "Ковровец". Военно-морские силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно о корабле "Ковровец"? "Ковровец" – российский тральщик проекта 266М, стоял на службе в ЧФ РФ. Он был заложен на Средне-Невском СБЗ. Вошел в состав флота 8 ноября 1974 года. С июля 1982 года носил наименование "Курский комсомолец", пишет Википедия. 19 мая 2024 года был уничтожен Силами обороны Украины.

Уничтожение кораблей Черноморского флота РФ - последние новости

Напомним, 21 апреля сообщалось, что ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота РФ "Коммуна". Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал новые подробности удара по оккупантам РФ в Севастополе.

В ГУР рассказали о применении дрона Magura V5 - ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн. Во время одной из последних спецопераций удалось уничтожить новейший российский катер "Мангуст", который начали производить только с 2018 года.

Также сообщалось, что еще один корабль РФ самоликвидировался. Теплоход "Михаил Ломоносов" находился на ремонте, перед началом пожара там проводились сварочные работы.

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