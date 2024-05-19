Как теперь нужно проходить ВВК: в Минобороны описали механизм

Как после вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая изменился механизм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Минобороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона.
Как пояснила чиновница, направление на прохождение повторной ВВК для "ограниченно пригодных" лиц должно быть выдано ТЦК и СП (в просторечии – военкоматов).
Дело в том, говорит Сухорукова, что с 4 мая 2024 года вступил в силу приказ №402 о работе ВВК, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно пригодный" к военной службе. То есть, теперь после повторного прохождения медкомиссии военнообязанных будут распределять на категории "пригодных" и "непригодных".
Граждане с "ограниченно пригодным" статусом должны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года, говорит чиновница.
"Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек состоит на учете", — рассказала Сухорукова.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Мобилизация 2024 в Украине - последние новости
Напомним, ранее Главред рассказывал, что такое ВИН-код и как его получить во время нового воинского учета в Украине с 18 мая. При обновлении данных в ТЦК и СП военнообязанным в военный билет наклеивают уникальный штрихкод. Главред выяснил, для чего он нужен.
Также ранее Главред рассказал, что будет, если не обновить данные в ТЦК. В Украине с 18 мая будет изменен порядок и правила проведения мобилизации и воинского учета. Главред выяснил, что будет, если не обновить данные в ТЦК и СП.
До того копы рассказали, скольких уклонистов доставили в ТЦК в Киеве. В Киеве полиция продолжает активно выискивать и доставлять в ТЦК и СП людей за нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.
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