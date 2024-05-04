Идти самому или нет: в Минобороны сказали, когда 'ограниченно годным' проходить ВВК

Ограниченно годным военнообязанным в связи с отменой этого статуса нужно в течение 9 месяцев пройти ВВК. Направление на комиссию должен выдать ТЦК. Об этом в эфире телемарафона рассказала директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова.
По ее словам, военнообязанные не могут самостоятельно обращаться в ВВК. Направление на прохождение комиссии должен выдать ТЦК, где человек стоит на учете.
"Осмотр люди (ограниченно годные, - ред) должны пройти в течение 9 месяцев с даты вступления закона. Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек стоит на учете", - пояснила Сухорукова.видео дня
Если человек стоит на воинском учете, тогда ТЦК имеет всю информацию об "ограниченно годном". Чиновница отметила, что ТЦК должен выдать направление на ВВК военнообязанному и сообщить когда нужно пройти комиссию.
Однако Сухорукова подчеркнула важный момент. Хотя ТЦК должен выдать направление на ВВК, обязанность пройти повторную комиссию возложена на граждан.
"В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили обязанность перепройти ВВК на граждан. То есть если к вам не приходит в течение долгого периода времени сообщение от ТЦК, то стоит пойти и обновить свои данные самостоятельно", - пояснила она.
Отмена статуса "ограниченно годный" - детали
Как сообщал Главред, в субботу, 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Отныне отменен статус "ограниченно годный", и мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.
Также одним из ключевых изменений является отмена индивидуальной оценки пригодности. Теперь решение принимается не на усмотрение членов военно-врачебной комиссии, а согласно четким нормам, что уменьшает риск коррупционных проявлений. Критерии пригодности базируются на Международной классификации болезней и степени нарушения функций.
Кроме этого, людей с серьезными заболеваниями, в частности с диабетом и ВИЧ, могут признать годными к службе в армии, в зависимости от степени ограничения функциональности, рассказала Сухорукова. Те, кого признают непригодными, будут сняты с воинского учета.
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