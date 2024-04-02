Все нарушения будут зафиксированы: Кабмин анонсировал новую волну проверок ВВК

В Украине начнется новая волна проверок ВВК. Это произойдет уже в апреле. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что уже были проверены более 53 тысяч медико-экспертных дел и были зафиксированы нарушения. Поэтому такие проверки станут регулярными.
"Зафиксированы нарушения, даны рекомендации, по каждому факту будет реагирование", - уверяет он.видео дня
К тому же в Украине хотят улучшить удобство прохождения ВВК в рамках цифровизации и дебюрократизации.
"Еще один аспект - максимальное удобство прохождения ВВК для военных. Здесь, кроме цифровизации и дебюрократизации, продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства", - сообщил Шмыгаль.
Мобилизация в Украине: что известно
Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.
В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.
Боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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