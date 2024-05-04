В Украине отменен статус 'ограниченно годный': в Минобороны разъяснили нововведения

Решение о пригодности или непригодности будет приниматься не на личное усмотрение членов ВВК, а согласно четким нормам.

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В Минобороны раскрыли детали отмены статуса "ограниченно годный" / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН

В субботу, 4 мая, вступили в силу новые нормы, меняющие положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Отныне отменяется статус "ограниченно годный", вместо этого мужчин поделят на "годных" и "непригодных". Об изменениях рассказал Департамент здравоохранения Минобороны.

Основные положения новых правил включают ограничения относительно особенностей прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья. Теперь существуют следующие категории:

Пригодные (полностью);

Пригодны к службе в воинских частях обеспечения, Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в военных высших учебных заведениях (ВУЗах), учебных центрах, медицинских подразделениях, логистических частях, подразделениях связи, оперативного обеспечения и охраны.

Новые критерии пригодности построены на основе Международной классификации болезней (МКБ-10) и степени нарушения функций. Справочник МКБ-10 содержит несколько тысяч диагнозов, а в каждой группе заболеваний могут быть как пригодны, так и непригодны для службы, в зависимости от степени нарушения функций.

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Также пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты. Определены требования к здоровью военнослужащих, проходящих службу в штурмовых подразделениях Сухопутных войск и Сил территориальной обороны ВСУ.

Одним из важных изменений является отмена индивидуальной оценки пригодности. Теперь решение принимается не на личное усмотрение членов ВВК, а согласно четким нормам. Это уменьшает риск коррупционных проявлений. Степень годности к военной службе определяется ВВК в соответствии с Расписанием болезней, пояснениями к Расписанию болезней и таблицей дополнительных требований к состоянию здоровья.

До 4 февраля 2025 года мужчины 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно годный", должны пройти ВВК. Направление на ВВК предоставляют:

для военнообязанного - ТЦК и СП.

для военнослужащего - командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, или ТЦК и СП, где он стоит на учете во время отпуска.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, статус "ограниченно годного" для военнообязанных отменяют с 4 мая, далее мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

Людей с серьезными заболеваниями, в частности с диабетом и ВИЧ, могут признать годными к службе в армии, в зависимости от степени ограничения функциональности, рассказала директор департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова. Те, кого признают непригодными, будут сняты с воинского учета.

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