Некоторым категориям военнообязанных придется пройти повторную ВВК

С 24 февраля 2022 года военнообязанных этой категории резко увеличилось.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация / Коллаж: Главред, фото: УП, facebook.com/GeneralStaff.ua

Определенным категориям военнообязанных придется пройти повторную военно-лечебную комиссию, чтобы подтвердить свое состояние здоровья, рассказал в интервью РБК-Украина член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Нововведения касаются граждан, которые впервые с начала полномасштабного вторжения РФ получили инвалидность II и III группы.

"Мы приняли решение, что все граждане, которые впервые получили инвалидность (предварительно) II и III группы с начала широкомасштабной войны, или признаны ограниченно годными (в возрасте от 18 до 60 лет) к военной службе, должны пройти переосвидетельствование соответственно в МСЭК или ВВК. Они должны подтвердить свою пригодность или непригодность к военной службе", - рассказал он.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Из исключений, отметил Вениславский, - военнообязанные, которые получили инвалидность с детства. Однако, добавил нардеп, "все детали будут прописывать на этапе согласования правок" к законопроекту.

Вениславский обратил внимание на резкий рост с 24 февраля 2022 года военнообязанных, которые получили инвалидность II и III группы.

Указывается, что в проекте закона о мобилизации есть прописанные положения о переосвидетельствовании ограниченно годных граждан, а также новая проверка на непригодность к военной службе людей, которые после 24 февраля 2022 года получили инвалидность II и III групп (кроме тех, кто получил боевые травмы на фронте).

Новый законопроект о мобилизации

Как писал Главред, народные депутаты Украины внесли уже более 4 тысяч правок в новый законопроект о мобилизации. Из-за этого рассмотрение законопроекта в Раде может затянуться.

По словам генерал-лейтенанта запаса ВСУ Игоря Романенко, закон о мобилизации должен быть направлен прежде всего на то, чтобы пополнить ряды бригад, частей, подразделений, выполняющих задачи на линии соприкосновения.

"Подчеркиваю, задача пополнения частей до необходимого уровня является стратегически важной", - сказал Романенко.

Предыдущий законопроект Кабмина, который позволил бы значительно упростить призыв военнообязанных, после громкой огласки и критики со стороны омбудсмена Дмитрия Лубинца Комитет по нацбезопасности ВР вернул правительству.

4 марта Секретариат должен подготовить сравнительную таблицу законопроекта о мобилизации. С 5-6 марта Рада может приступить к постатейному обсуждению.

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