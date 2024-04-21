"Не способен выполнять задачи": ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота

В Крыму был нанесен удар по кораблю из состава Черноморского флота РФ, рассказал Дмитрий Плетенчук.

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Дмитрий Плетенчук рассказал об ударе по оккупантам в Севастополе / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, Telegram

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал новые подробности удара по оккупантам РФ в Севастополе.

В результате силами ВМС в воскресенье, 21 апреля, в Крыму был нанесен удар по кораблю "Коммуна" из состава Черноморского флота РФ, написал он в Facebook.

"Характер повреждений верифицирован. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уйдут из Крыма", - отметил представитель ВМС. видео дня

Взрывы в Севастополе 21 апреля - последние новости

Ранее сообщалось, что в Севастополе утром в воскресенье, 21 апреля, раздавались взрывы. Российские захватчики говорят, будто бы они отбили ракетную атаку на один из кораблей, но от падения обломков якобы загорелся пожар.

Партизанское движение "Атеш" сообщает, что у россиян после взрывов очередные потери. Партизаны отмечают, что у оккупантов как минимум несколько погибших и много раненых. Отмечается, что на место происшествия продолжают прибывать кареты скорой помощи.

Удары по оккупантам в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска понесли значительные потери в результате атаки украинских войск на военный аэродром во временно оккупированном Джанкое, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Позже в ГУР официально назвали потери россиян в результате удара по Джанкою. В ГУР отметили, что в результате удара по аэродрому Джанкоя было уничтожено или повреждено в частности 4 установки С-400 и 3 РЛС.

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