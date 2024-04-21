В Севастополе прогремели взрывы: партизаны сообщают о погибших и раненых оккупантах

Российские захватчики говорят, якобы отбили атаку на один из кораблей.

https://glavred.info/ukraine/v-sevastopole-progremeli-vzryvy-partizany-soobshchayut-o-pogibshih-i-ranenyh-okkupantah-10559426.html Ссылка скопирована

В Севастополе прогремели взрывы/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

В Севастополе утром в воскресенье, 21 апреля, раздавались взрывы. Российские захватчики говорят, будто бы они отбили ракетную атаку на один из кораблей, но от падения обломков якобы загорелся пожар.

Гауляйтер Михаил Развожаев говорит, якобы российские захватчики отбили атаку противокорабельной ракеты на корабль, пишет "Крым.Реалии".

По словам коллаборанта, упавшие обломки вызвали "небольшое возгорание, которое оперативно было ликвидировано".

видео дня

В то же время партизанское движение "Атеш" сообщает, что у россиян после взрывов очередные потери. Партизаны отмечают, что у оккупантов как минимум несколько погибших и много раненых. Отмечается, что на место происшествия продолжают прибывать кареты скорой помощи.

Также в "Атеш" отреагировали на информацию, которая распространяется по сети, о якобы "прилете" в корабль российских оккупантов, и призвали не спешить с выводами.

"Про "корабль". Пожалуйста, не спешите делать выводы. К вечеру, как всегда, будет всё известно. Если прилетает - уже хорошо!", - отметили партизаны.

Взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска понесли значительные потери в результате атаки украинских войск на военный аэродром во временно оккупированном Джанкое, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Позже в ГУР официально назвали потери россиян в результате удара по Джанкою. В ГУР отметили, что в результате удара по аэродрому Джанкоя было уничтожено или повреждено в частности 4 установки С-400 и 3 РЛС.

Генштаб показал видео удара по аэродрому в Джанкое. Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает, отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред