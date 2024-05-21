Влупили посреди ночи: в Генштабе подтвердили удар по российскому кораблю "Циклон"

Украинские военные поразили российский ракетный корабль "Циклон". Это уже официально подтвердил Генеральный штаб Украины.
Это произошло в ночь на 19 мая.
"По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800", - говорится в сообщении.видео дня
Удар по ракетному кораблю РФ "Циклон"
19 мая стало известно о том, что в Севастополе под удар ВСУ мог попасть малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон". Утверждалось, что его потопили вместе с шестью оккупантами, еще 11 были ранены.
Уничтожение кораблей Черноморского флота РФ - последние новости
Напомним, 21 апреля сообщалось, что ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота РФ "Коммуна". Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал новые подробности удара по оккупантам РФ в Севастополе.
В ГУР рассказали о применении дрона Magura V5 - ЧФ РФ потерял корабли на $500 млн. Во время одной из последних спецопераций удалось уничтожить новейший российский катер "Мангуст", который начали производить только с 2018 года.
Также сообщалось, что еще один корабль РФ самоликвидировался. Теплоход "Михаил Ломоносов" находился на ремонте, перед началом пожара там проводились сварочные работы.
Другие новости:
- Зеленский жестко припечатал Путина: он умрет, а из Кремля вынесут вперед ногами
- "5 лет еще не закончились": Зеленский сделал заявление относительно сроков президентства
- Командовал армией в Запорожье и критиковал Минобороны: в РФ "закрыли" топ-генерала - СМИ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред