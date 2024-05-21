Влупили посреди ночи: в Генштабе подтвердили удар по российскому кораблю "Циклон"

Сообщается, что Силы обороны Украины ударили по российскому кораблю в ночь на 19 мая.

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ВСУ ударили по российскому кораблю "Циклон" / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

Украинские военные поразили российский ракетный корабль "Циклон". Это уже официально подтвердил Генеральный штаб Украины.

Это произошло в ночь на 19 мая.

"По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800", - говорится в сообщении. видео дня

Удар по ракетному кораблю РФ "Циклон"

19 мая стало известно о том, что в Севастополе под удар ВСУ мог попасть малый ракетный корабль проекта 22800 "Циклон". Утверждалось, что его потопили вместе с шестью оккупантами, еще 11 были ранены.

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