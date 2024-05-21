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Зеленский жестко припечатал Путина: он умрет, а из Кремля вынесут вперед ногами

Алексей Тесля
21 мая 2024, 16:48обновлено 21 мая, 17:21
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Владимир Путин поднимает волну нарративов, что якобы Украина управляется США, говорит президент.
Зеленский, Путин
Владимир Зеленский ответил на обвинения Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Диктатор Владимир Путин не является самостоятельной фигурой, и находится в вакууме ненависти к Украине, который поддерживает его окружение, диалог с ним невозможен, заявил президент Владимир Зеленский.

"В этом проблема, он промывал людям мозг и мозг промыли ему. Он находится в информационном пузыре - в желании нас уничтожить. Ты не можешь садиться разговаривать с человеком, единственная цель которого - уничтожить тебя. И ты не можешь на сегодня найти здесь справедливый диалог", - подчеркнул он в интервью Reuters.

По словам Зеленского, Глобальный саммит мира в Швейцарии - один из форматов, в рамках которого нужно подготовить почву, "сильный документ и больше давления на Россию".

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Также он пояснил, что Украина не будет сдаваться и отдавать свое государство, потому что его будет сложно вернуть.

"Он (Путин - ред.) не будет всегда сильным, он стареет, он в любом случае умрет. Не то что - надо ждать этого момента. Все придет...", - сказал собеседник.

Глава государства отметил, что Путин поднимает волну нарративов, что якобы Украина управляется Соединенными Штатами Америки, а он сам прежде всего руководствуется большими деньгами.

"Из Кремля его вынесут только вперед ногами. Его окружение держит его в этой системе. Нам нужно найти слабое место в этой системе. Если ежедневно искать и бороться, ты обязательно победишь", - сказал он.

Ранее Путин цинично высказался о наступлении на Харьковщине. Диктатор назвал наступление РФ ответом на обстрелы российской территории и связал его с созданием "санитарной зоны".

Напомним, ранее Подоляк раскрыл план Путина об увольнении чиновников Кремля. Михаил Подоляк отметил, что основной удар был направлен не столько против Сергея Шойгу, сколько против Николая Патрушева.

Аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля по увольнению чиновников. Замена Шойгу на Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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