Путин уволил Шойгу: аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля

Российский диктатор делает значительные шаги в направлении мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы.

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Аналитики ISW объяснили, зачем Путин уволил Шойгу / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот видео

Российский диктатор Владимир Путин сменил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова для того, чтобы усилить подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, для подготовки к будущей конфронтации с НАТО. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. По их мнению, хозяин Кремля делает значительные шаги в направлении мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы.

Эксперты ISW отмечают: почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Министерства обороны России, находящегося в затруднительном положении.

"Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным", - говорится в отчете.

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Эксперты добавляют, что замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.

ISW отмечает: ранее Путин так же отодвигал своих неудачливых генералов, назначая их на периферийные должности, связанные с безопасностью и обороной, вне прямого подчинения, иногда позволяя им "искупить свою вину и вернуться на службу к Путину".

Помимо увольнения Патрушева, Путин в основном переназначил руководителей основных российских служб безопасности, что свидетельствует о том, что он сохраняет основной состав лояльных силовиков.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Путин уволил Шойгу и Патрушева - последние новости

12 мая кремлевский диктатор Владимир Путин провел перестановки в силовом блоке и ведомствах, которые по Конституции остаются прерогативой президента. Теперь их должна утвердить Госдума.

В частности, Сергей Шойгу, который с 2012 года занимал пост министр обороны РФ, станет секретарем Совета безопасности. Его место в МО РФ займет Андрей Белоусов, который ранее был заместителем председателя правительства.

Николай Патрушев покинул пост секретаря Совбеза РФ. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Патрушева освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. О новой должности будет известно в скором времени.

Кто такой Андрей Белоусов Родился в 1959 году. Занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ в 2020-2024 гг. Был министром экономического развития страны-агрессора в 2012-2013 гг. Являлся помощником президента РФ по экономическим вопросам в 2013-2020 гг. С 2022 года, из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств, пишет Википедия.

Отставка Шойгу – что предшествовало:

В конце апреля был арестован заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. В рамках уголовного дела ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Украинские СМИ считают, что Иванов был арестован после спецоперации ГУР Минобороны Украины.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что Шойгу отправят в отставку. По его мнению, арест Иванова – повод "расправиться" с Шойгу.

В первых числах мая в публичную сферу попал сценарий, согласно которому вместо Шойгу может быть назначен Дюмин – губернатор Тульской области, "охранник Путина". Такие сведения тиражировались каналами, которые остро критиковали Шойгу.

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