Путин уволил Шойгу: аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля

Российский диктатор Владимир Путин сменил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу на Андрея Белоусова для того, чтобы усилить подготовку к затяжной войне в Украине и, возможно, для подготовки к будущей конфронтации с НАТО. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. По их мнению, хозяин Кремля делает значительные шаги в направлении мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы.

Эксперты ISW отмечают: почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Министерства обороны России, находящегося в затруднительном положении.

"Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным", - говорится в отчете.

Эксперты добавляют, что замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.

ISW отмечает: ранее Путин так же отодвигал своих неудачливых генералов, назначая их на периферийные должности, связанные с безопасностью и обороной, вне прямого подчинения, иногда позволяя им "искупить свою вину и вернуться на службу к Путину".

Помимо увольнения Патрушева, Путин в основном переназначил руководителей основных российских служб безопасности, что свидетельствует о том, что он сохраняет основной состав лояльных силовиков.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.