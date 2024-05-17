'Во всем виновата Украина': Путин цинично высказался о наступлении в Харькове

Путин назвал свое наступление ответом на обстрелы российской территории и связал его с созданием "санитарной зоны".

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Путин высказался о наступлении на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Глава страны-агрессора России Владимир Путин утверждает, что у него "на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова". Кроме того, в наступлении на севере Харьковской области он обвинил Украину. Такие заявления прозвучали во время его визита в Китай.

В частности, Путин заявил, что вина за наступление в Харьковской области "лежит на власти Украины".

"Относительно того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там гражданские люди погибают. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", - сказал он. видео дня

В то же время Россия, сказал глава Кремля, не планирует захватывать Харьков: "Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет". Однако добавил, что российские войска в Харьковской области "каждый день движутся четко по плану и добиваются успехов".

Вы можете посмотреть видео заявления Путина:

Путин обвинил Украину / скриншот из видео

Взрывы в Белгороде - что известно

Напомним, в Белгороде 12 мая взрывом был разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Однако, видео инцидента не подтверждает официальную версию кремлевских властей о якобы попадании "снаряда ВСУ". Скорее всего, взрыв произошел изнутри дома в одной из квартир на нижнем этаже, в результате чего весь подъезд с людьми фактически "сложился".

Позже сообщалось, что взрыв в многоэтажке в Белгороде, в результате которого погибли 15 человек, был спровоцирован падением фугасной авиабомбы (ФАБ) ВС РФ или ракеты С-300/С-400.

Взрывы в Белгороде 12 мая - смотрите видео:

Взрывы в Белгороде / скриншот из видео

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