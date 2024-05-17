'Во всем виновата Украина': Путин цинично высказался о наступлении в Харькове

Глава страны-агрессора России Владимир Путин утверждает, что у него "на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова". Кроме того, в наступлении на севере Харьковской области он обвинил Украину. Такие заявления прозвучали во время его визита в Китай.
В частности, Путин заявил, что вина за наступление в Харьковской области "лежит на власти Украины".
"Относительно того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там гражданские люди погибают. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", - сказал он.видео дня
В то же время Россия, сказал глава Кремля, не планирует захватывать Харьков: "Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет". Однако добавил, что российские войска в Харьковской области "каждый день движутся четко по плану и добиваются успехов".
Вы можете посмотреть видео заявления Путина:
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Взрывы в Белгороде - что известно
Напомним, в Белгороде 12 мая взрывом был разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Однако, видео инцидента не подтверждает официальную версию кремлевских властей о якобы попадании "снаряда ВСУ". Скорее всего, взрыв произошел изнутри дома в одной из квартир на нижнем этаже, в результате чего весь подъезд с людьми фактически "сложился".
Позже сообщалось, что взрыв в многоэтажке в Белгороде, в результате которого погибли 15 человек, был спровоцирован падением фугасной авиабомбы (ФАБ) ВС РФ или ракеты С-300/С-400.
Взрывы в Белгороде 12 мая - смотрите видео:
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