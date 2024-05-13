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Летели бомбить Харьков: по многоэтажке в Белгороде "жахнула" армия России

Яна Ставская
13 мая 2024, 15:36
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К данной версии, которая противоречит официальной пропагандистской, склоняются эксперты и журналисты.
Летели бомбить Харьков: по многоэтажке в Белгороде
12 мая в Белгороде прогремели взрывы / Коллаж Главреда. Фото: МЧС России, Википедия

Взрыв в многоэтажке в Белгороде в воскресенье, 12 мая, в результате которого погибло 15 человек, был спровоцирован падением фугасной авиабомбы (ФАБ) ВС РФ или ракеты С-300/С-400, пришли к выводам эксперты и российские независимые СМИ. При этом кремлевская пропаганда во всем винит "снаряд ВСУ".

Как сообщает сооснователь CIT Руслан Левиев, прилет по дому случился, скорее всего, с северо-восточной стороны. Эксперты склоняются к нескольким версиям - это был либо ФАБ, либо снаряд к ПВО С-300/С-400. То есть, в любом случае гражданский объект разрушил российский боеприпас.

Версию о якобы падении ракеты от "украинской" Точки-У экспертам кажется маловероятной из-за траектории падения снаряда и взрывов в доме.

видео дня

"С учетом направления прилета одной из наиболее очевидных версий является попадание зенитной управляемой ракеты, например, от комплекса С-300. Характерных следов разлета обломков может быть не видно из-за масштабов обрушения. Мы предполагаем, что боевой части такой ракеты может оказаться достаточно для обрушения подъезда", - считает Левиев.

Еще одна достаточно очевидная версия - это внештатное схождение ФАБ-250 или ФАБ-500 с УМПК.

"Нет никаких сомнений, что фугасная боевая часть может причинить столь масштабные разрушения, при этом не редки случаи падения авиабомб на Белгород и область. В пользу этой версии говорит, что незадолго до взрыва сообщалось о пуске авиабомб по Харьковской области", - отметил он.

Тем временем независимое российское издание Insider сообщает, что в день обрушения многоэтажки в Белгороде, 12 мая, в посёлке Разумное-54 в пригороде упали две российские авиабомбы ФАБ-500. Это почти 40-й случай в области с начала года, добавили журналисты. Сброс бомбы случился менее чем в 8 км от дома, где рухнул подъезд 12 мая.

ФАБ-3000, инфографика
ФАБ-3000 - основные характеристики / Инфографика Главреда

Взрывы в Белгороде – ситуация на границе с Украиной

В Белгороде 12 мая взрывом был разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Видео инцидента не подтверждают официальную версию кремлевских властей о якобы попадании "снаряда ВСУ". Взрывы в районе жилой застройки прогремели после сообщений в российских пабликах о якобы работе ПВО.

Время от времени по российскому приграничью прилетает от своих же "защитников". В частности, 4 мая в результате "прилета" российского ФАБа по Белгороду были повреждены по меньшей мере 30 домов и куча машин.

Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует усталость воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке, считали в разведке Великобритании.

Читайте на Главреде материал, как Украина и Россия формируют "серую" зону.

Что такое ФАБ?

Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они оказывают самое мощное и универсальное поражающее действие среди авиабомб основного назначения. Масса ВР в бомбе составляет примерно 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

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