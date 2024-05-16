Путин прибыл в Китай: о чем (не)говорил с Си в первый день визита

Это первая поездка Путина в Китай после своей очередной бутафорской "инаугурации".

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Си Цзиньпин и Путин встретились сегодня в Китае / колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот с видео

Диктатор РФ Владимир Путин в четверг, 16 мая, встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Но это только первый день пребывания кремлевской делегации в КНР. Завтра представителей РФ отправят в Харбин. Среди прочего, стороны обсудили "дружбу без границ" и пообещали укреплять экономические отношения.

Как прошла встреча Путина и Си в Пекине 16 мая - подробнее читайте ниже в материале Главреда.

О самом содержании переговоров ни Пекин, ни Москва не распространяются, но СМИ пишут, что центральными темами встреч китайцев и русских станут война в Украине и торговля. Также Путин и Си пообещали совместно противиться "гегемонии" Запада.

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"Попить чай один на один"

В Кремле подтвердили, что в программе делегации запланированы поездки в Пекин и Харбин, а также "важная беседа" с китайским председателем сегодня вечером, 16 мая.

"Ведь важнее всего в Китае попить чай один на один", - подчеркнул помощник "президента" страны-агрессора Юрий Ушаков.

В прошлый раз Путин и Си разговаривали тет-а-тет около пяти часов.

Си не сказал ничего нового по войне в Украине

Во время публичной встречи с Путиным Си Цзиньпинь подтвердил свою "линию" по российско-украинской войне.

"Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса. Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно: соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности о безопасности формирования новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - цитирует пресс-служба Кремля заявление китайского главы.

Сам Путин сказал, что обсудит войну с Си вечером.

Менталитет "холодной войны" и "гегемония Запада"

Как обычно КНР объединилась с Россией в смысле антизападной риторики. Цзиньпин снова пожаловался на "гегемонию" Запада, которая якобы угрожает безопасности всего мира.

"В сегодняшнем мире всё ещё свирепствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают миру во всём мире и безопасности всех стран", - высказался Си.

А Путин, в свою очередь, ответил, что Россия "работает над формированием многополярного мироустройства".

Затем российский диктатор цинично зацитировал устав ООН, что якобы "конфликт" в Украине должен "решаться" согласно международному праву. К слову, ни США, ни Украина не видят готовности агрессора сесть за стол переговоров, а российская армия сейчас ведет активные наступления сразу на нескольких направлениях.

Ни слова о строительстве газопровода из России

Как отмечает ВВС, ни Путин, ни Си по результатам встречи 16 мая не упомянули о судьбе нового газопровода из России. Это, по мнению журналистов, свидетельствует о нежелании Пекина подпадать под политическое давление и встревать в сырьевую зависимость от Москвы.

Путин по этому поводу выдал крайне общие формулировки, не вдаваясь в какие-либо подробности.

Новый "рубль" и обход санкций

С собой в Пекин Путин привез главу центробанка Эльвиру Набиуллину и руководителей крупнейших госбанков. Российская делегация намерена обсудить дальнейшее внедрение юаней - способ обхода западных санкций.

Российский диктатор похвастался успехами в сфере организации расчетов с Китаем.

"В этом контексте мы договорились, что Россия и Китай и далее будут укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платёжные системы для обслуживания наших экономических операторов", - сказал он.

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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