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Прорвали линию обороны, "но": Зеленский назвал темп наступления врага в Харькове

Мария Николишин
17 мая 2024, 11:03
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Силам обороны удалось стабилизировать линию фронта на Харьковщине, где в последние дни оккупанты пытались наступать.
Прорвали линию обороны, 'но': Зеленский назвал темп наступления врага в Харькове
Российские оккупанты дошли лишь до первой линии обороны в Харькове / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад"

На днях появились сообщения о том, что враг якобы продвинулся к бетонной линии обороны в Харьковской области, однако эта информация не соответствует действительности, сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Он подчеркнул, что российские оккупанты дошли только до первой линии обороны.

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"До бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные", - сказал он.

Глава государства также пояснил, что кроме первой линии обороны, есть еще вторая и третья. Первую и вторую линии защиты, рискуя жизнями, строили наши воины во время регулярных атак со стороны России. Зато третью уже строила местная власть.

Зеленский отметил, что все 3 линии обороны - крайне важны для защиты, однако самой прочной, собственно, является последняя, поскольку ее строили уже в спокойных и относительно безопасных условиях.

Кто такой Владимир Зеленский

Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Наступление россиян на Харьковщине - последние новости

Напомним, вечером четверга, 16 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Город атаковали враши БпЛА типа "Шахед".

Сейчас россияне подтягивают резервы, чтобы сохранить свой наступательный потенциал на Харьковском направлении, рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также известно, что российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины.

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