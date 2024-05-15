Привлекли 'неприкосновенные запасы': Селезнев сказал, сколько продлится наступление РФ

Российские оккупанты будут масштабно атаковать различные участки фронта в течение недели или двух. Оккупанты пользуются "окном возможностей" до прибытия западной помощи в Украину. Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, пишет "Еспресо".
"Обычно масштабные наступательные операции могут длиться от трех до пяти месяцев. С учетом того, что враг начал наступательную кампанию еще в октябре прошлого года, и генерал Буданов заявлял, что к началу марта наступательный потенциал путинской армии будет израсходован, то генерал был прав. Но этого не произошло, потому что враг задействовал все, даже стратегического уровня нетронутые запасы и ресурсы, чтобы максимально прожать нашу оборону. Сдвинуть наши войска, закрепиться и чем больше захватить украинских территорий", - отметил полковник ВСУ.
Селезнев подчеркнул, что сейчас у оккупантов есть определенное "окно возможностей", связанное с длительной задержкой военной помощи Украине от партнеров. Поэтому россияне пытаются воспользоваться возможностями и продолжают давление на фронте.
"Только сейчас мы начинаем получать первые партии вооружения и боеприпасов. И это означает, что соотношение ресурсов точно не в нашу пользу Сейчас враг пытается этой возможностью воспользоваться сполна. Поэтому он сует и давит, используя последнее, что у него осталось. Россияне понимают, что через две недели у них не будет таких возможностей, потому что мы уже получим полные паритетные условия на поле боя", - отметил эксперт.
По его словам, неделю-две враг еще будет атаковать на разных участках фронта, однако затем перейдет к оперативной паузе.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Ситуация в Харьковской области - последние новости
Напомним, украинские защитники остановили наступление оккупантов в Волчанске на Харьковщине и частично вытеснили их из города, сообщает Генштаб ВСУ. Российские силы продолжают наносить авиационные удары в разных районах, а также используют технику, в частности танки, в Волчанске.
Также на Харьковском направлении ситуация становится напряженной, Россия пытается заставить Украину перебросить резервы с других участков фронта. Офицер ВСУ Тарас Березовец, считает, что оккупанты не планируют широкомасштабного наступления.
Как сообщал Главред, пехотные группы российских оккупантов зашли в Волчанск Харьковской области. Они пытаются закрепиться на северной части города, но украинские военные эффективно противостоят им с помощью FPV-дронов и артиллерии.
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