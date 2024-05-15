Зеленский перенес международные мероприятия из-за ситуации на фронте: в ОП сделали заявление

Поскольку ситуация на фронте сложная, глава государства перенес все международные мероприятия, которые должны были состояться в ближайшие дни.

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Зеленский перенес международные мероприятия из-за ситуации на фронте/ коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр адмирала Михаила Белинского, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, которые были запланированы на ближайшие дни, из-за сложной ситуации на фронте.

По поручению главы Украинского государства будут проработаны другие даты проведения этих мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский провел ежедневный селектор, во время которого в первую очередь обсудили ситуацию на Харьковщине и обеспечение Сил обороны Украины.

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"Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки - ГУР и СВР - видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает Президенту о ситуации", - отметил Никифоров.

Кто такой Сергей Никифоров? Сергей Сергеевич Никифоров – украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.

Ситуация на фронте в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ отступили на Харьковщине - в Генштабе рассказали подробности. Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.

Также в ISW отмечали, что темп наступления РФ замедлился - оккупанты применили новую тактику на Харьковщине. Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.

Напомним, в полиции рассказали о ситуации в Волчанске. В Волчанске продолжаются активные бои, враг занимает позиции на улицах. Жителей города призвали эвакуироваться.

Также стало известно, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине - в Генштабе ВСУ назвали цифры.

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