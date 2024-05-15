Зеленский перенес международные мероприятия из-за ситуации на фронте: в ОП сделали заявление

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, которые были запланированы на ближайшие дни, из-за сложной ситуации на фронте.
По поручению главы Украинского государства будут проработаны другие даты проведения этих мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Зеленский провел ежедневный селектор, во время которого в первую очередь обсудили ситуацию на Харьковщине и обеспечение Сил обороны Украины.
"Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки - ГУР и СВР - видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает Президенту о ситуации", - отметил Никифоров.
Кто такой Сергей Никифоров?
Сергей Сергеевич Никифоров – украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.
Ситуация на фронте в Харьковской области - последние новости
Ранее сообщалось, что ВСУ отступили на Харьковщине - в Генштабе рассказали подробности. Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.
Также в ISW отмечали, что темп наступления РФ замедлился - оккупанты применили новую тактику на Харьковщине. Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.
Напомним, в полиции рассказали о ситуации в Волчанске. В Волчанске продолжаются активные бои, враг занимает позиции на улицах. Жителей города призвали эвакуироваться.
Также стало известно, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине - в Генштабе ВСУ назвали цифры.
Читайте также:
- Путин поддержал мирный план Китая: Госдеп США сделал важное обращение к КНР
- Китай не прекратит помогать РФ, он заинтересован в продолжении войны - Кулик
- В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред